L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno formalizzato l’accordo politico raggiunto a luglio, pubblicando una dichiarazione congiunta che chiarisce i termini sui dazi. L’intesa stabilisce un’aliquota massima e onnicomprensiva del 15% su una vasta gamma di esportazioni europee verso il mercato americano.

Un massimale per i settori strategici

L’accordo introduce un tetto tariffario del 15% che si applica a settori cruciali come le automobili, i prodotti farmaceutici, i semiconduttori e il legname. Per le auto e i loro componenti, il nuovo massimale entrerà in vigore parallelamente all’avvio da parte dell’UE delle procedure per ridurre i dazi sui prodotti statunitensi. La Commissione Europea ha precisato che il 15% si applicherà anche ai prodotti che in passato erano soggetti a dazi fino al 27,5%, garantendo così maggiore certezza agli esportatori europei.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha commentato positivamente l’accordo, definendolo un passo importante per ripristinare chiarezza e coerenza nel commercio transatlantico. “Questo non è il termine del processo”, ha aggiunto von der Leyen, sottolineando l’impegno a proseguire la collaborazione per ulteriori riduzioni tariffarie e a diversificare le partnership commerciali.

Mercato più aperto e cooperazione strategica

Come parte dell’intesa, l’UE si impegna ad aumentare l’accesso al mercato per le esportazioni statunitensi, eliminando i dazi su beni industriali e migliorando significativamente l’accesso per prodotti come pesce, noci, latticini, frutta e verdura, e alcuni prodotti agricoli.

In aggiunta, le due potenze economiche hanno confermato l’intenzione di collaborare per affrontare il problema della sovraccapacità nei settori dell’acciaio e dell’alluminio, con l’obiettivo di creare catene di approvvigionamento più sicure.

Con un volume di scambi di beni e servizi che ha superato i 1.600 miliardi di euro nel 2024, il dialogo tra UE e USA continua a essere cruciale per l’economia globale.