A2A (nella foto, l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini) consolida la sua posizione di leader nel mercato energetico del Nord Italia. L’azienda, tramite la sua controllata A2A Energia, si è aggiudicata quattro lotti chiave nella gara d’appalto congiunta di Water Alliance – Acque di Lombardia e Utility Alliance del Piemonte.

Una svolta nel segno dell’energia pulita

L’accordo riguarda la fornitura di energia elettrica per il biennio 2026-2027 e rappresenta un passo significativo per il gruppo. In particolare, il volume totale di energia fornita sarà di circa 0,6 TWh all’anno, con un’importante novità: sarà interamente prodotta da fonti rinnovabili. Questo risultato è più che raddoppiato rispetto all’ultima asta, sottolineando l’impegno di A2A verso la transizione ecologica e il suo ruolo crescente nel settore delle energie pulite.

Nuove sinergie e un ruolo rafforzato

I quattro lotti acquisiti (il 3, 4, 6 e 7) sono destinati a diversi usi, coprendo sia le utenze in media e alta tensione che quelle in bassa tensione, incluse le forniture per utenze non domestiche in ambito condominiale. Con questa operazione, il gruppo rafforza le sue sinergie con le utilities territoriali, cementando il suo ruolo di fornitore di riferimento per un’ampia gamma di clienti e segmenti di mercato.