Un’opera simbolo di ingegneria e sostenibilità è stata completata in Argentina. Il consorzio guidato da Fisia Italimpianti, società del Gruppo Webuild, (nella foto, l’amministratore delegato Pietro Salini), ha ufficialmente consegnato ad AySA il Lotto 2 del Sistema Riachuelo. Questo evento segna il completamento dell’intero impianto di trattamento delle acque reflue, considerato il più grande e tecnologicamente avanzato di tutta l’America Latina.

Un’opera all’avanguardia per Buenos Aires

L’impianto, già pienamente operativo, rappresenta un intervento cruciale per la riqualificazione ambientale del bacino del Río de la Plata e per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di oltre 4 milioni di abitanti della capitale argentina. L’intero Sistema Riachuelo, sostenuto dalla Banca Mondiale, coinvolge un totale di 14 comuni. A regime, l’opera sarà in grado di trattare fino a 2,3 milioni di metri cubi di acque reflue al giorno e contribuirà a estendere la rete fognaria a 1,5 milioni di nuovi abitanti.

I tre lotti del progetto

Il progetto si articola in tre lotti distinti. Il primo riguarda la raccolta delle acque reflue urbane. Il secondo lotto, il cuore dell’intero sistema, si è occupato del pretrattamento avanzato delle acque , con la realizzazione di una stazione di sollevamento e di un impianto di pre-trattamento. Il terzo lotto, anch’esso già completato da Webuild, ha garantito lo scarico sicuro nel Río de la Plata attraverso un innovativo sistema di diffusione. Questo sistema, che ha ricevuto l’ITA International Tunneling Award nel 2021 , convoglia le acque pretrattate in un tunnel sottomarino di 12 chilometri, posato a 40 metri di profondità. La consegna del Lotto 2 conferma la capacità di Fisia Italimpianti e del Gruppo Webuild di portare a termine infrastrutture complesse e strategiche con un impatto sociale concreto su larga scala.