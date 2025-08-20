La Giunta regionale sarda ha approvato il documento definitivo relativo all’imposizione degli oneri di servizio pubblico per il nuovo regime di continuità territoriale aerea, delineando così il futuro della mobilità sull’isola. Questa importante tappa è stata raggiunta dopo il via libera della Conferenza dei Servizi, convocata dalla presidente della Regione Alessandra Todde l’11 agosto scorso, che ha visto la partecipazione dell’assessora ai Trasporti Barbara Manca, dei rappresentanti di Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).

Il provvedimento sarà ora trasmesso al Consiglio regionale per ottenere il parere della commissione consiliare competente. Con il completamento di questo iter, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà procedere alla firma del decreto che regolerà la prossima continuità territoriale aerea.

Alessandra Todde ha commentato:

“Stiamo per introdurre un nuovo modello di mobilità nell’isola, più giusto e maggiormente rispondente alle esigenze dei cittadini. Sono stati mesi intensi di lavoro, che ci permettono di garantire ai sardi un servizio più completo, accessibile e flessibile.”

Tra le principali novità già approvate spicca l’aumento stabile delle frequenze e dei posti disponibili su tutte le tratte da e per Cagliari, Alghero e Olbia verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Inoltre, verrà introdotta una scansione oraria più articolata in quattro fasce (6:00-9:00, 9:00-13:00, 13:00-18:30, 18:30-23:00) per garantire la possibilità di rientro nello stesso giorno.

Un ulteriore vantaggio sarà rappresentato dalle tariffe ridotte riservate ai residenti: circa 30 euro a tratta per la tratta Roma e 44 euro per Milano, escluse IVA e tasse aeroportuali.