Il sindaco Gianmaria Boscaro è finito al centro di una vicenda delicata dopo l’applicazione di una sentenza legata a un abuso edilizio. «Si pensa spesso che episodi di questo tipo avvengano solo nelle regioni del Sud o siano collegati a contesti mafiosi. Tuttavia, anche qui al Nord esistono pressioni molto forti», spiega il primo cittadino di Vigonza, un comune di 23mila abitanti.

La situazione è degenerata in una serie di atti intimidatori: due automobili sono state incendiate nella notte davanti all’abitazione di un funzionario comunale, seguito da un ulteriore rogo ai danni di una famiglia che aveva segnalato gli abusi edilizi. Per diverse settimane, inoltre, è stata assegnata una scorta al sindaco, con una pattuglia dei carabinieri sempre presente sotto casa sua.

Questa complessa vicenda intreccia minacce, decisioni giudiziarie e persino arresti domiciliari, mostrando quanto possa essere impattante nella quotidianità la gestione amministrativa di certi casi.

Quando sono iniziate le tensioni?

Gianmaria Boscaro spiega: «Appena insediato, ho trovato una situazione già delineata che riguardava un significativo abuso edilizio in via Rigato. Ho affrontato la questione in modo chiaro e collaborativo, incontrando la società interessata, la Maschio Rosetta, che ora è a processo; ho spiegato che l’unica cosa possibile era attendere la decisione della giustizia.

Il TAR ha confermato l’irregolarità compiuta dall’azienda, mentre il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente il ricorso. A quel punto non c’erano più margini di manovra: la sentenza doveva essere applicata.»

Da quel momento sono iniziate le intimidazioni?

«Sì, subito contro il capo dell’ufficio tecnico che aveva seguito la pratica. Nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio 2024, le sue auto parcheggiate davanti a casa sono state incendiate: lui, la moglie e i suoceri si trovavano in casa in quel momento. Poteva verificarsi una tragedia. Le autorità hanno collegato questo attacco a due persone ritenute vicine ai proprietari dell’area, ora agli arresti domiciliari.

Successivamente, a settembre, un altro incendio è stato appiccato vicino all’abitazione di una famiglia che aveva denunciato gli abusi: le fiamme hanno danneggiato anche la facciata dell’immobile.»

La protezione è stata attivata dopo il secondo incendio. Dalle intercettazioni è emerso che stavano cercando la mia auto, con l’intenzione di colpire anche me personalmente. La Prefettura ha quindi disposto una sorveglianza notturna: per diverse settimane una pattuglia dei carabinieri ha vegliato sotto la mia abitazione. È stato un periodo molto difficile per me e per i miei familiari, ma ho percepito un forte sostegno da parte delle istituzioni. Desidero ringraziare in particolare il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, per la sua vicinanza.

Alla luce del rapporto «Amministratori sotto tiro», quale impressione si è formato?

Ritengo che questo fenomeno sia molto più diffuso di quanto normalmente si immagini. Spesso si crede che gli attacchi agli amministratori pubblici siano un problema limitato al Sud o collegato esclusivamente alla criminalità organizzata. In realtà, anche nel Nord Italia ci sono forti pressioni, che nascono da tensioni legate all’urbanistica, a conflitti di interesse e a una generale intolleranza verso le regole. Molto spesso non si tratta di episodi di criminalità organizzata, ma di una vera e propria cultura del sopruso. Una parte significativa delle minacce proviene da semplici cittadini e, in questo senso, la situazione diventa ancora più preoccupante.

Quali soluzioni propone per invertire questa tendenza preoccupante?

È indispensabile mettere in campo una risposta che abbia una doppia valenza: educativa e repressiva. È fondamentale spiegare che lo Stato non è un nemico da combattere, ma un punto di riferimento e tutela per tutti. Allo stesso tempo, è necessario fornire strumenti efficaci a chi incarna e rappresenta l’istituzione. Se passa il messaggio che basti danneggiare un’auto o minacciare un funzionario per ottenere un vantaggio, si crea una lesione grave nella fiducia collettiva, e da quel momento il rischio è quello di non riuscire più a recuperarla.

Ha mai pensato di arrendersi?

No. Ho scelto di fare il sindaco proprio per proteggere e rappresentare la mia comunità. Non potevo accettare che un piccolo gruppo mettesse sotto scacco la nostra città. È stata proprio la mia gente a darmi la forza di andare avanti. Non abbiamo mai risposto con la vendetta, ma sempre con il rispetto della legge. Oggi, alla luce degli arresti, spero si possa definitivamente chiudere questo capitolo così negativo e tornare a godere della serenità che, nonostante tutto, Vigonza ha sempre meritato.