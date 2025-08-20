Si riaccende il dibattito sulla possibilità di registrare all’anagrafe i bambini nati in famiglie omogenitoriali, nel caso più comune composto dalla mamma biologica e dalla compagna di quest’ultima. Nell’autunno dell’anno scorso, tre coppie unite civilmente a Verona avevano richiesto al Comune di essere ufficialmente riconosciute come nucleo familiare insieme ai loro figli. La giunta aveva espresso parere favorevole, sebbene l’assessore all’Anagrafe, Federico Benini, avesse precisato che si trattava di una decisione di carattere politico senza riflessi pratici significativi.

Oggi il sindaco Damiano Tommasi sostiene con decisione la scelta compiuta allora, ma la questione suscita nuovamente polemiche. Il centrodestra infatti si schiera contro l’iniziativa, contestandone i presupposti. Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, esponente del Gruppo Misto vicino al generale Vannacci, ha dichiarato con fermezza che quella decisione «avvalora la negazione del diritto naturale di ogni bambino ad avere sia un papà che una mamma».

Ha inoltre aggiunto che «la natura prevede due generi distinti e complementari, maschile e femminile, e il bambino necessita del sostegno di entrambi, padre e madre».

Le prese di posizione del centrodestra

La deputata di Forza Italia Paola Boscaini ha sottolineato che «il fulcro della questione è il concetto stesso di famiglia e il suo ruolo fondamentale nella società. Per famiglia si intende il nucleo naturale costituito da uomo e donna; riconoscere altre forme significa minare e indebolire questo pilastro sociale, con conseguenti ripercussioni sull’intera organizzazione della nostra comunità».

Ha concluso affermando di apprezzare la posizione dei Dolce e Gabbana, che in più occasioni hanno ribadito come i bambini dovrebbero crescere in famiglie composte da un uomo e una donna.

Giorgio Pasetto di Area Liberal ha definito l’iniziativa come un «passo di civiltà».

Maddalena Morgante, responsabile del dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia, ha invece espresso una posizione opposta, affermando che «non esistono due mamme, di mamma ce n’è una sola: questa è una verità innegabile, naturale, che precede il diritto positivo. Il diritto di un bambino è quello di avere una mamma e un papà. E un sindaco, con la esse maiuscola, dovrebbe tutelare anche questo».

Al contrario, Giorgio Pasetto ha appoggiato la posizione di Tommasi, definendola «un passo importante di civiltà, che riconosce concretamente i diritti dei bambini e mette al centro il loro benessere, al di là delle ideologie». Ha aggiunto inoltre che «la famiglia è prima di tutto amore, cura e responsabilità: valori che meritano rispetto e tutela indipendentemente dalla sua composizione. L’Italia deve continuare su questa strada per colmare ritardi normativi e offrire certezze giuridiche a chi oggi vive in una condizione di incertezza».