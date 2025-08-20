Nichi Vendola, ex governatore della Puglia e figura storica della sinistra italiana, rimane deciso a candidarsi come consigliere regionale. Intellettuale che ha intrecciato impegno culturale e politico, negli ultimi mesi ha attraversato i teatri d’Italia presentando il suo ultimo libro di poesie. Tuttavia, il richiamo della politica si fa sentire con forza.

Dall’altro lato, Antonio Decaro ha dichiarato più volte la volontà di non candidarsi se nella lista dovessero comparire Emiliano o Vendola. Nei giorni scorsi, anche Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra aveva ribadito con fermezza che ogni partito ha autonomia nella definizione delle proprie liste elettorali. Dopo un periodo trascorso all’estero, tra Sudafrica e Zimbabwe, Vendola è tornato in Italia con rinnovata determinazione, rivendicando il suo diritto di concorrere alle prossime elezioni.

Riguardo alla situazione, Vendola osserva:

«Vengo coinvolto solo per esigenze narrative. Il vero confronto politico è tutto interno al Partito Democratico.»

Quando gli viene chiesto a cosa si riferisca esattamente, spiega:

«Per Decaro si tratta di affermare la necessità di una reale discontinuità rispetto al modello di governo delineato da Emiliano.»

Alla domanda se questa situazione rappresenti una «guerra dei tre Papi», come viene chiamata, Vendola risponde:

«È preferibile evitare argomentazioni suggestive che evocano la rottamazione renziana, e concentrarsi invece su una legittima competizione politica.»

Circa l’interferenza di un candidato presidente nella composizione delle liste degli alleati, afferma:

«Nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di dettare le condizioni nelle liste altrui. Sarebbe positivo chiudere questa disputa interna al più presto e dedicarsi a discutere delle sfide future per i cittadini pugliesi: come affrontare la crisi climatica e il calo demografico? Quale futuro vogliamo per la Puglia?»

Quando gli si chiede se conferma la sua candidatura, Vendola risponde con chiarezza:

«È del tutto evidente.»

Infine, domandato se intenderebbe consigliare qualcosa a Decaro, replica:

«Nessun consiglio.»

Auguro semplicemente un pizzico in più di sincerità e coraggio politico.

Quindi conferma la sua intenzione di candidarsi. Dopo essere stato presidente della Regione, si è mai chiesto: “Ma chi me lo ha fatto fare?”

Certamente, un infarto e tre angioplastiche rappresentano il prezzo di uno dei ruoli più stressanti che esistano: portare ogni giorno il peso delle vite, delle difficoltà e delle speranze di 4 milioni di persone è una responsabilità enorme. Però rifarei tutto ciò che ho fatto, perché creare una Puglia nuova, puntare sull’innovazione sociale e offrire opportunità ai giovani è stata una sfida entusiasmante.

C’è qualcosa che invece non rifarebbe?

Certamente, ho commesso degli errori che oggi eviterei. Ho sempre creduto nella buona fede degli interlocutori, fidandomi anche di chi forse non la meritava. Il mio errore più grande è stato caricare sulle mie spalle la sorte del più grande stabilimento siderurgico europeo, sperando di riuscire a conciliare il diritto al lavoro con quello alla salute, ma sono rimasto imprigionato in un complesso e poco chiaro procedimento giudiziario. Tuttavia, tutti sanno che ho sempre fatto politica solo per passione.

Ieri ha incontrato un rappresentante di Elly Schlein. Quali sono stati gli esiti dell’incontro?

Non mi pare che il quadro sia cambiato. Spero che abbiano chiarito le loro posizioni e che si possa finalmente voltare pagina.

Regione e Comune di Bari hanno preso una posizione molto critica nei confronti di Israele, scatenando la protesta dell’ambasciata. Tutto questo è legittimo?

Ritengo che sia tutto corretto, anzi doveroso. Trovo paradossale che coloro che si definiscono eredi del fascismo possano permettersi di dare lezioni su un tema così orrendo come l’antisemitismo. Il ricordo della memoria storica sui lager e la lezione di Primo Levi ci impediscono di restare in silenzio di fronte alla tragedia che sta avvenendo a Gaza.