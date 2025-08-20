Secondo il rapporto pubblicato dalla società di consulenza immobiliare Knight Frank, gli investimenti esteri nel settore immobiliare di Singapore hanno registrato una crescita rilevante nel secondo trimestre, toccando la cifra di 2,3 miliardi di dollari. Questo aumento corrisponde a un incremento superiore al 570% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rappresentando il maggiore balzo all’interno della regione Asia-Pacifico.

Il traino principale di questa espansione è stato dato dagli investimenti in edifici a destinazione d’uso mista e immobili industriali, settori che hanno attirato l’interesse dei capitali internazionali.

Nonostante l’importante aumento, gli analisti mantengono un atteggiamento prudente sul mantenimento di questo ritmo di crescita nel lungo termine. Il motivo fondamentale risiede nella limitata disponibilità a Singapore di nuove opportunità di investimento su larga scala. In termini concreti, esistono poche proprietà di livello istituzionale — cioè edifici e terreni di alta qualità — attualmente sul mercato.

A differenza di altre grandi economie asiatiche, il mercato immobiliare di Singapore presenta una scarsità di asset disponibili; inoltre, la maggior parte dei proprietari tende a conservare i propri beni immobili per periodi prolungati. Questa situazione riduce ulteriormente le possibilità per nuovi investitori di accedere a opportunità di acquisto rilevanti.