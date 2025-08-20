Un recente rapporto dell’Ufficio statistico dell’Unione europea, Eurostat, rivela che nel 2024 il 3,6% delle persone nell’UE, di età superiore ai 16 anni, non ha potuto accedere a visite o trattamenti medici pur avendone bisogno. Le ragioni principali di questa mancata assistenza sono state individuate in fattori economici, lunghe liste d’attesa e problemi di distanza geografica.

Le disuguaglianze tra i Paesi membri

L’analisi dei dati mostra una forte disuguaglianza tra i Paesi dell’Unione. La percentuale più alta di bisogni medici insoddisfatti è stata registrata in Grecia, con un picco del 21,9%, seguita da Finlandia (12,4%) ed Estonia (11,2%).

Al contrario, alcuni Paesi hanno mostrato tassi estremamente bassi, a testimonianza di una maggiore accessibilità al sistema sanitario. Le percentuali più contenute si sono registrate a Cipro (0,1%), Malta (0,5%) e Repubblica Ceca (0,6%).

L’impatto del rischio di povertà sull’accesso alle cure

Il rapporto di Eurostat evidenzia come l’accesso alle cure sia strettamente legato alla condizione economica dei cittadini. Le persone a rischio di povertà sono state le più colpite: il 6% di loro ha dichiarato di avere bisogni medici non soddisfatti, una percentuale quasi doppia rispetto al 3,2% di coloro che non sono a rischio.

La differenza tra i due gruppi è risultata particolarmente marcata in Grecia, con 12,7 punti percentuali di scarto, seguita da Romania (10,7 pp) e Lettonia (9,9 pp), confermando un legame diretto tra disuguaglianze sociali e sanitarie.