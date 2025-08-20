Il centrodestra è tornato a mostrare divisioni, mentre si attende che Azione prenda una decisione definitiva sulla propria adesione alla coalizione, condizionata all’ottenimento della candidatura per la presidenza della Regione da parte di Giosy Romano, atteso a breve a Palazzo Chigi.

Nel frattempo, l’avvicinamento dell’assessore regionale all’Agricoltura e former renziano, Nicola Caputo, a Forza Italia ha scatenato una serie di reazioni che hanno acceso i contrasti tra Lega e gli azzurri, come riportato dal Corriere della Sera.

Il coordinatore della Lega, Gianpiero Zinzi, ha espresso critiche nette nei confronti di questo avvicinamento:

“La situazione che si sta creando nel centrosinistra in Campania è imbarazzante. Il ‘campo largo’ è naufragato ancor prima di prendere forma. Se persino gli assessori di De Luca voltano le spalle agli anni di malgoverno, significa che la proposta del centrodestra rappresenta un’alternativa credibile. Facciamo chiarezza: conosciamo il perdono da Cristiani, ma non siamo disposti a farci carico delle responsabilità del passato, a partire dai gravi errori fatti in sanità, nei trasporti e nei settori strategici come l’agricoltura. Ad esempio, i piani regionali per l’eradicazione della brucellosi hanno messo in ginocchio l’intero comparto bufalino.”

La presa di posizione di Zinzi ha trovato una risposta altrettanto decisa in Francesco Maria Rubano, deputato e vicesegretario regionale di Forza Italia, riguardo alla nomina del nuovo presidente dell’Autorità portuale del Mar Tirreno meridionale.

Rubano ha scritto a Claudio Fazzone, presidente della commissione Lavori pubblici e Trasporti del Senato, contestando la nomina di Eliseo Cuccaro — esponente della Lega ed ex amministratore delegato di Alilauro — come presidente dell’Autorità portuale di Napoli e Salerno:

“Eliseo Cuccaro è incompatibile. La commissione al Senato dovrà esaminare con attenzione questa nomina. È in gioco la credibilità delle istituzioni e non possiamo permettere che conflitti di interesse gravino su un assetto strategico come quello dei porti campani.”

La replica del deputato leghista Attilio Pierro non si è fatta attendere, contrapposta con commenti taglienti all’alleato:

“Sarà stato un brutto colpo di sole se il collega Rubano mette in discussione il profilo indicato. Altrimenti, non ci sarebbe motivo di dubbio.”

Questi dissidi rappresentano l’ennesima dimostrazione delle tensioni interne al centrodestra campano, sulle nomine strategiche e sulle alleanze in vista delle prossime elezioni regionali, che potrebbero influenzare pesantemente la stabilità e la coesione della coalizione a livello regionale.

In questo contesto, l’attesa per le decisioni di Azione sul nome di Giosy Romano assume un ruolo cruciale per definire la composizione definitiva dell’alleanza e la reciproca distribuzione di ruoli e candidature.

Le tensioni tra Lega e Forza Italia sugli assessorati, le nomine e le scelte sul campo mettono in evidenza una fase di ristrutturazione politica che potrebbe modificare gli equilibri tradizionali del centrodestra in Campania.