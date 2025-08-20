Recordati, uno dei principali gruppi farmaceutici italiani, ha completato una nuova fase del suo programma di acquisto di azioni proprie, avviato lo scorso 30 aprile. In un arco di tempo compreso tra l’11 e il 14 agosto 2025, la società ha acquistato un totale di 40.307 azioni, a un prezzo medio ponderato di 50,5448 euro per azione.

Questo movimento strategico, comunemente noto come buyback, dimostra un segnale di fiducia da parte del management nella solidità e nelle prospettive future dell’azienda. L’operazione rappresenta un impegno finanziario significativo, con un valore totale di oltre 2 milioni di euro.

La situazione attuale

A seguito di questa operazione, la società ha aggiornato la sua posizione sul numero totale di azioni proprie detenute. Al 15 agosto, Recordati possedeva complessivamente 4.112.354 azioni, che corrispondono all’1,966% del capitale sociale. Questa quota si aggiunge a quelle acquistate nelle fasi precedenti del programma.

Il mercato ha reagito in modo positivo a questa notizia. A Milano, il titolo del Gruppo farmaceutico ha registrato un leggero incremento, chiudendo la giornata con un timido +1,06%. Questo andamento riflette la percezione degli investitori che il riacquisto di azioni proprie possa contribuire a stabilizzare o far crescere il valore del titolo nel lungo periodo.

Le motivazioni dietro al buyback

Solitamente, l’acquisto di azioni proprie viene attuato dalle società per diverse ragioni. Può servire a migliorare il rapporto tra utile per azione, a fornire azioni per i piani di compensazione dei dipendenti o, come in questo caso, a sostenere il prezzo del titolo. È una pratica comune nel mondo della finanza aziendale, e Recordati sta attivamente gestendo il suo capitale in questo modo. L’operazione è stata comunicata al mercato, come previsto dalle normative in materia, per garantire la massima trasparenza.