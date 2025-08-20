Alfonso Pecoraro Scanio ha un sogno: vedere a Miami una sindaca ecologista, progressista, latina e giovane. Questa figura ideale si chiama Kristen Rosen Gonzalez, la donna solare alla quale l’ex ministro verde ha deciso di dedicare il mese di agosto, attraversando l’Oceano Atlantico.

Quando gli si chiede come mai si sia spostato fino a Miami per sostenere una candidata sindaca prima delle elezioni del 4 novembre, risponde: «Bisogna muoversi subito. Kristen è ora al primo posto nei sondaggi e dobbiamo fare in modo che questo vantaggio si mantenga. Per me Miami non rappresenta un problema: da quando non sono più al governo, con la mia Fondazione opero già su un piano internazionale».

Riguardo alla campagna elettorale, che definisce serrata, spiega: «Puntiamo anche sulla comunità italiana residente qui. Ieri abbiamo organizzato una serata in pizzeria, domani andremo in un locale molto frequentato. La pizza è un mio punto di forza».

Quando gli viene chiesto cosa intenda con “punto di forza”, racconta: «Nel 2017 sono riuscito a far riconoscere la pizza come patrimonio dell’Unesco. Ho raccolto due milioni di firme in cento Paesi diversi per raggiungere questo obiettivo».

Un impegno costante e appassionato quello di Alfonso Pecoraro Scanio, che non sembra aver perso slancio neppure dai tempi in cui era ministro con il governo Amato nel 2000. «Neanche quando ero ministro dell’Ambiente nel governo Prodi II ho mai scherzato»., commenta.

Tuttavia, ricorda il difficile agosto del 2000: «Quell’estate fu segnata da incendi continui, non si vedeva la fine di quei roghi. Fu davvero faticoso affrontare quell’emergenza, anche perché si dovette discutere a lungo all’interno del governo».

Alla domanda su chi fosse il suo interlocutore e il motivo delle discussioni, risponde: «Ingaggiai un vero e proprio scontro con il ministro della Giustizia dell’epoca, Piero Fassino».

Il motivo del confronto fu chiaro: «Molti di quegli incendi che devastavano il nostro Paese erano dolosi. Non esisteva un reato specifico che punisse gli incendiari e non era accettabile che la giustizia non intervenisse in modo efficace. Proposi quindi di introdurre il reato di incendio boschivo, ma Fassino si oppose».

Quando gli viene chiesto il motivo dell’opposizione, spiega: «Diceva che il nostro compito era quello di depenalizzare, non di introdurre nuovi reati».

Alla domanda su come abbia superato questo ostacolo, Pecoraro Scanio lascia intuire che la battaglia non fu facile, ma il suo impegno non si è mai fermato.

Giuliano Amato mi ha dato ragione. Era il presidente del Consiglio ed è andato oltre, dicendomi: “Porta tu la proposta in Consiglio dei ministri”. Io però obiettai che un ministro dell’Agricoltura non si occupava di reati penali.

Nonostante ciò, la proposta arrivò sul tavolo di Palazzo Chigi. Cambiammo il codice penale introducendo l’articolo 416 bis. Ma non finì qui: ho istituito anche il NIAB, il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi, che ha ormai compiuto 25 anni.

Gli incendi sono diminuiti?

Sono stati arrestati numerosi incendiari, questo ha contribuito a ridurre drasticamente gli incendi.

Arriviamo al Ministero dell’Ambiente nel 2006, durante il secondo governo Prodi.

Era denominato Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare.

Un nome decisamente lungo.

Era il mio biglietto da visita. La prima cosa che feci entrando fu proprio cambiare questa lunga denominazione.

Nel agosto del 2006 realizzò un sogno di gioventù.

A 12 anni avevo fondato un giornalino per promuovere la creazione dell’area marina protetta di Castellabate, più precisamente Ogliastro.

Come ministro dell’Ambiente concretizzò quel desiderio.

Con una coincidenza fortunata: quell’estate le tartarughe marine tornarono a Ogliastro per depositare le uova, cosa che non succedeva da decenni.

Qualcosa però non andò secondo i piani.

Per quanto riguarda la caccia, persi su tutta la linea. La lobby dei cacciatori è trasversale, spazia da sinistra a destra. Non sono mai riuscito a imporre alcun limite.

E con i petrolieri?

Con loro invece fui più deciso: eliminai contributi cospicui che ricevevano, basati sull’idea errata che bruciare catrami fosse equivalente a produrre energia eolica.