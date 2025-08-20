Un coro unanime di rifiuti si alza da nove sindaci della Bassa Bresciana, tutti contrari al progetto per la realizzazione di un grande impianto per il trattamento di rifiuti non pericolosi a Offlaga. Lo scorso lunedì, il sindaco di Offlaga, Giancarlo Mazza, ha convocato un incontro con i rappresentanti dei comuni coinvolti direttamente o indirettamente: Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Capriano del Colle, Dello, Leno, Manerbio, San Paolo, Verolavecchia e Verolanuova.

Durante il confronto, al quale non hanno partecipato i rappresentanti di Verolavecchia e Verolanuova, gli amministratori presenti hanno ribadito con fermezza la loro contrarietà al progetto. Nel frattempo, il progetto sta prendendo forma: la società Geobet srl ha ufficialmente richiesto alla Provincia l’autorizzazione per costruire l’impianto di trattamento dei rifiuti, costituiti principalmente da residui organici e scarti vegetali, in un’area di Offlaga situata al confine con Bagnolo Mella, Leno e Manerbio.

I sindaci hanno condiviso le preoccupazioni riguardanti l’impatto ambientale che la nuova struttura potrebbe comportare per il territorio circostante. Il sindaco Giancarlo Mazza sottolinea:

«Il materiale da smaltire arriverebbe da fuori provincia, quindi non sussiste una reale necessità di questa struttura nel nostro territorio».

Il progetto prevede l’occupazione di circa 42 ettari di terreni agricoli, con l’obiettivo di trattare fino a 410.000 tonnellate annue di residui organici e fanghi. Diverse osservazioni, avanzate anche dal gruppo civico Conoscere & Partecipare e dal circolo Legambiente Valle dell’Oglio, evidenziano numerose criticità legate alla proposta.

Tra i rilievi più significativi, si sottolinea come la società proponente non abbia dimostrato di possedere la capacità tecnica necessaria a gestire un impianto su un’area complessiva di 417.715 metri quadrati, con una superficie coperta prevista di circa 122.000 metri quadrati. Inoltre, si denuncia un forte danno per il settore agricolo locale, aggravato dal preoccupante consumo di suolo stimato in 420.000 metri quadrati.

La nuova struttura sarebbe adiacente a un impianto di compostaggio già operativo. In sintesi, l’introduzione di un impianto di dimensioni eccessive, la cui utilità non risulta evidente nel contesto territoriale di inserimento, rappresenta senza dubbio un elemento di incompatibilità ambientale. Questo scenario andrebbe a peggiorare ulteriormente la qualità dell’aria in un’area che registra già uno dei livelli di inquinamento più elevati nella provincia.

Per tali ragioni, i gruppi ambientalisti si sono detti contrari all’opera e si sono uniti alle amministrazioni comunali coinvolte, che hanno espresso il loro dissenso riguardo a questo nuovo insediamento, il quale accrescerebbe la pressione ambientale in una zona già gravemente compromessa.

Resta inoltre incerta l’origine dei capitali necessari all’investimento, che ammonterebbe a diversi milioni di euro.

La protesta ha preso forma con un flash mob organizzato il 9 agosto nei campi di Offlaga, individuati come possibile sede dell’impianto. Gli abitanti stanno inoltre costituendo un nuovo comitato denominato 100% Bassa – un futuro per la bassa bresciana, con l’obiettivo di salvaguardare un territorio già fortemente segnato.

La mobilitazione è destinata a proseguire nelle prossime settimane: è infatti prevista una nuova manifestazione per il 30 agosto.