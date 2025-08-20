Le famiglie italiane hanno affrontato un vero e proprio conto salato nel 2024 per quanto riguarda il pagamento delle multe stradali, versando complessivamente oltre 2 miliardi di euro. Questo rappresenta un incremento di circa 200 milioni rispetto all’anno precedente. Seguono le imprese, che nello stesso periodo hanno versato quasi 145 milioni di euro in sanzioni, mentre le amministrazioni pubbliche si sono fermate a 35,3 milioni e le istituzioni sociali private a circa 890mila euro.

Un risultato significativo è stato registrato anche nei primi sette mesi dell’anno, con incassi che hanno raggiunto quota 860.353.976 euro. Va comunque sottolineato che i dati relativi al 2025 sono ancora provvisori e non completamente consolidati, soprattutto nei piccoli enti, dove la registrazione degli incassi nelle voci di bilancio appropriate può subire ritardi. È quindi plausibile che un’ulteriore analisi futura mostri cifre ancora maggiori.

Dando uno sguardo più approfondito ai centri che guidano la classifica degli incassi pro capite, si scopre che i piccoli paesi italiani occupano posizioni di spicco. Sebbene le principali città metropolitane raccolgano la somma più consistente in termini assoluti, la classifica per abitante è dominata da località più piccole. Al primo posto assoluto nel 2024, per incassi medi pro capite, troviamo il Comune di Colle Santa Lucia. Questo borgo dolomitico, con poco più di 300 abitanti, ha incassato lo scorso anno circa 745mila euro provenienti da multe stradali, corrispondenti a oltre 2.154 euro per ciascun abitante.

I dati emergono da un’analisi effettuata dal Centro Studi Enti Locali basata su informazioni provenienti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dall’ISTAT. Lo studio evidenzia come i piccoli centri turistici o quelli situati lungo arterie di traffico rilevanti tendano a primeggiare in termini di gettito fiscale pro capite derivante dalle multe.

Tuttavia, a livello assoluto, sono le grandi città a generare i maggiori incassi. L’amministrazione che si conferma leader del settore è il Comune di Milano, con oltre 431,7 milioni di euro di incassi nel triennio 2023-2025 (numero ancora in corso di aggiornamento). Al secondo posto troviamo Roma, che nello stesso intervallo ha superato i 356,8 milioni di euro.