L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), comunemente nota come Antitrust, ha imposto una sanzione amministrativa di oltre 1,34 milioni di euro a Ryanair. La decisione, presa il 9 luglio 2025, fa seguito a un’istruttoria avviata a settembre 2023 per indagare su un possibile abuso di posizione dominante della compagnia aerea nella vendita dei biglietti.

Secondo l’Autorità, la compagnia avrebbe fornito “informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti”, configurando una violazione dell’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990. Questa sanzione arriva a meno di un anno da un altro provvedimento, risalente a novembre 2024, in cui la stessa compagnia si era impegnata a rimborsare oltre 1,5 milioni di euro ai passeggeri che avevano pagato per servizi extra, come il check-in in aeroporto o il servizio di “priorità e bagaglio a mano”.

La reazione di Ryanair

Non appena è stata resa nota la notizia, Ryanair ha immediatamente annunciato che incaricherà i propri legali di impugnare la sanzione. In una nota ufficiale, la compagnia aerea ha etichettato l’indagine dell’AGCM come “fallimentare” e ha ribadito la sua posizione.

Un portavoce della compagnia ha dichiarato che l’Autorità per la concorrenza “tenta ora di coprire questo fallimento sostenendo falsamente che semplici documenti interni di reportistica costituiscano un ‘business plan’ di Ryanair per l’Italia, e affermando erroneamente che Ryanair avrebbe ‘omesso’ di fornire tale presunto ‘business plan’ all’AGCM”. La compagnia ha inoltre ribadito di aver “collaborato pienamente a questa imbarazzante, ma fallimentare indagine dell’AGCM e farà ricorso per annullare questa sanzione priva di fondamento”.

Il modello distributivo al centro del dibattito

Ryanair ha sottolineato ancora una volta la validità del suo modello di vendita, difendendo il proprio “modello di distribuzione diretta al consumatore”, definito dalla Corte d’Appello di Milano, nel gennaio 2024, come “indubbiamente bper i consumatori”. Il portavoce ha concluso ricordando che “Ryanair ha numerosi accordi distributivi sia con agenzie di viaggio online autorizzate (OTA) sia con agenzie di viaggio tradizionali italiane, che garantiscono trasparenza dei prezzi e impediscono ai consumatori di pagare tariffe eccessive”.