Il colosso francese dei materiali da costruzione Saint-Gobain, nella foto il ceo Benoit Bazin, ha messo a segno un’importante operazione finanziaria in Australia. Attraverso la sua controllata CSR, acquisita lo scorso anno, l’azienda ha venduto una proprietà a Badgerys Creek per un valore di 575 milioni di dollari australiani, pari a circa 320 milioni di euro. L’area, strategica per la sua vicinanza al nuovo aeroporto di Western Sydney, rientrava in un piano più ampio di monetizzazione degli asset.
Strategia di dismissione del patrimonio CSR
La vendita fa parte della strategia di Saint-Gobain per dismettere parte del patrimonio immobiliare di CSR. Al momento dell’acquisizione, avvenuta a luglio 2024, il gruppo francese aveva identificato in questi asset un valore complessivo di almeno 1,3 miliardi di dollari australiani, con l’intenzione di monetizzarli a medio termine.
L’operazione di Badgerys Creek, insieme ad altre vendite già completate, porta il totale degli asset monetizzati a 900 milioni di dollari australiani. La finalizzazione della transazione è prevista per il 19 dicembre 2025.
Questa mossa non solo rafforza la posizione finanziaria di Saint-Gobain, ma dimostra anche la sua abilità nel gestire e valorizzare gli asset acquisiti, liberando capitale che potrà essere reinvestito in altre aree strategiche.