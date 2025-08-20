Le tensioni tra Forza Italia e la Lega in Campania si ampliano, superando le divergenze già note sulla scelta del candidato governatore per le prossime elezioni regionali. A scatenare un nuovo confronto è stata la decisione del vicepremier Matteo Salvini di designare il manager casertano Eliseo Cuccaro come presidente dell’Autorità portuale del Mar Tirreno meridionale, ente che gestisce i porti di Napoli e Salerno.

Questa nomina ha provocato la reazione del deputato Francesco Maria Rubano, secondo in comando per Forza Italia in regione, che ha espresso dubbi e preoccupazioni in una lettera inviata a Claudio Fazzone, presidente della commissione Lavori Pubblici e Trasporti del Senato. Rubano ha evidenziato come l’assegnazione di un incarico così rilevante non può essere contaminata da potenziali conflitti di interesse, mettendo in discussione l’opportunità della designazione e l’eventuale influenza della Lega campana.

La posizione di Rubano è stata oggi portata avanti con forza dall’europarlamentare e leader regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, che ha dichiarato:

«I dubbi espressi da Rubano sull’Autorità portuale di Napoli sono i dubbi di tutto il partito in Campania».

Martusciello ha inoltre sottolineato come:

«Sono evidenti i profili di incompatibilità e conflitto di interessi legati alla nomina del presidente dei porti di Napoli e Salerno. Che la Commissione Trasporti della Camera non abbia riscontrato tali criticità non esclude che possano essere valutate dall’omologa commissione del Senato.»

Il leader azzurro ha espresso una netta critica al clima che si sta generando attorno a questa designazione, osservando:

«Con la precedente guida di Annunziata era garantita una sobrietà e un rapporto di grande distanza dagli ambienti imprenditoriali, un equilibrio che deve essere preservato.»

Questa polemica riflette le tensioni interne alla coalizione di centrodestra in Campania, dove le divergenze sulle strategie e le nomine di rilievo rischiano di complicare il fronte unito in vista delle prossime consultazioni regionali.

L’Autorità portuale del Mar Tirreno meridionale riveste un ruolo cruciale per lo sviluppo economico e logistico della regione, gestendo infrastrutture strategiche come i porti di Napoli e Salerno. La gestione di tali enti è quindi al centro di un dibattito che coinvolge non soltanto la politica locale, ma anche le dinamiche nazionali del centrodestra.