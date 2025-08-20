Marevivo esprime grande preoccupazione per la crisi legata alla plastica, sottolineando come la recente Conferenza ONU di Ginevra si sia rivelata un fallimento silenzioso e quasi ignorato dalla stampa. In una lettera aperta rivolta ai media, l’associazione ambientalista denuncia il mancato accordo globale per regolamentare la produzione di plastica.

Un totale di 184 Paesi erano presenti alla conferenza, ma l’opposizione di una decina di nazioni ha bloccato l’intesa. Marevivo segnala come tra i contrari ci siano Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia, Cina, India, Iran, Brasile, Cuba, Pakistan, Kenya e Nicaragua, tutti Paesi con forti interessi economici legati alla filiera della plastica e del settore petrolchimico.

L’organizzazione evidenzia che questa è un’emergenza globale senza precedenti. Gli studi più recenti hanno rilevato la presenza di microplastiche nel sangue umano, nel cervello, nella placenta, nel latte materno, nelle arterie e persino nel liquido seminale. Le ricerche sono ancora in corso, ma gli scienziati ipotizzano un legame con gravi disturbi quali ictus, infertilità, obesità e alterazioni neurologiche, indicando un danno ormai sistemico per la salute.

Marevivo si interroga sul perché di un simile silenzio mediatico: “Chi trae vantaggio da questo mutismo? Quali interessi si stanno proteggendo?”. Esistono potenti lobby della plastica, che spaziano dall’industria chimica al petrolio, dalla grande distribuzione all’alimentare, pronte a difendere i propri interessi economici senza concedere terreno.

L’associazione ambientalista si domanda altresì: “Chi tutela la salute pubblica? Chi protegge le future generazioni?”.

António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha parlato con fermezza del rischio di un “suicidio collettivo” se non si cambia rapidamente marcia sulle tematiche ambientali.

Marevivo invita pertanto tutti a superare l’indifferenza e a riconoscere la crisi della plastica per ciò che è realmente: una minaccia esistenziale di dimensioni planetarie.