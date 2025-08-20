La decisione della cooperativa Mandacarù di trasferire la propria sede legale da Trento a Bolzano ha scatenato un acceso dibattito riguardo all’approccio della Provincia di Trento nei confronti della cooperazione internazionale.

Fausto Zendron, presidente di Mandacarù, ha più volte sottolineato la volontà di evitare una strumentalizzazione politica della vicenda: la cooperativa ha infatti scelto di non alimentare polemiche, preferendo non commentare pubblicamente la questione. Tuttavia, lo spostamento a Bolzano suggerisce che in Alto Adige siano presenti maggiori opportunità di sostegno e finanziamenti per questo settore.

Zendron ha spiegato che la decisione è maturata soprattutto a seguito della consapevolezza che i fondi dedicati ai progetti di cooperazione internazionale non sarebbero stati più ripristinati in Trentino.

Il contesto e le motivazioni del trasferimento

Il cambiamento di strategia della Provincia di Trento risale al 2019, quando la giunta provinciale ha modificato i criteri di sostegno alla cooperazione internazionale, eliminando il vincolo che imponeva di destinare lo 0,25% del bilancio provinciale a questi progetti. Una scelta che ha suscitato molte perplessità tra gli operatori del settore.

Le Acli trentine, rappresentate da Walter Nicoletti, hanno espresso delusione per la decisione di Mandacarù, evidenziando come la solidarietà, sebbene contenga un valore etico, mantenga anche un’importante funzione economica e occupazionale.

Nicoletti ha sottolineato che spostare la sede legale a Bolzano significa anche trasferire la tassazione fuori dal territorio trentino, determinando una perdita economica significativa per il tessuto locale.

Ha inoltre evidenziato che investire nella solidarietà rappresenta un fattore di rafforzamento per la comunità, ma che, senza politiche pubbliche di sostegno adeguate, realtà come quella di Mandacarù rischiano di indebolirsi progressivamente, fino a un possibile smantellamento.

Paolo Zanella, consigliere provinciale del Partito Democratico, si è mostrato profondamente critico riguardo alla vicenda Mandacarù: «Si comprendono le motivazioni che hanno portato Mandacarù a questo passo — spiega —, considerando anche che vive di sostegni pubblici destinati alle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Tuttavia, il trasferimento della sede in Alto Adige rappresenta un depauperamento del tessuto cooperativo trentino e la perdita di un attore storico nella cooperazione internazionale».

Il consigliere torna a mettere sotto accusa una decisione presa dalla giunta guidata da Fugatti nel 2019: «Le responsabilità per la scelta di Mandacarù sono chiare e vanno attribuite a chi governa il Trentino dall’autunno 2018, che si era presentato con lo slogan “prima i Trentini” opponendosi all’arrivo dei migranti, sostenendo che dovessero essere aiutati nei loro Paesi d’origine». Per Zanella si tratta di una «promessa non mantenuta fin dall’inizio», in particolare per la modifica immediata dei criteri relativi al sostegno alla cooperazione internazionale.

Proprio questo cambiamento preoccupa molto le Acli trentine. Il loro presidente, Nicoletti, afferma: «Il punto più doloroso è l’abbandono delle politiche trentine volte alla solidarietà internazionale e alla cooperazione». Da qui l’appello rivolto alla politica locale: «Chiediamo con forza alla giunta provinciale di fare un passo indietro. Di rivedere un progetto che esclude le realtà cooperative, che nel corso della loro storia sono riuscite a rafforzare la presenza del Trentino nel mondo».

Tagli ai progetti e riduzione dei finanziamenti

Zanella sottolinea inoltre un altro aspetto negativo derivante dalle decisioni della giunta provinciale: «Con i finanziamenti drasticamente ridotti, gli enti del terzo settore operanti nella cooperazione internazionale sono stati costretti a ridimensionarsi. Hanno tagliato vari progetti e si sono riorganizzati provando a cercare risorse alternative». Nell’analisi del consigliere emerge un confronto diretto con Bolzano: «Lì non si sono verificati simili problemi ed è naturale che chi opera in questo settore prediliga un’amministrazione collaborativa che riconosca il valore del sostegno allo sviluppo delle regioni più vulnerabili».

Il commercio equosolidale nel cuore di Mandacarù

Fondata nel 1989, la cooperativa Mandacarù gestisce undici botteghe in Trentino, tre in Alto Adige e una a Sondrio. La sua attività si basa sul commercio equosolidale, sulla finanza etica e sulla cooperazione internazionale. A Bolzano si trova anche la sede del consorzio Altromercato, principale fornitore dei prodotti venduti nei negozi Mandacarù, con una quota pari al 90%.

La decisione di trasferire la sede legale a Bolzano è stata presa durante una riunione del Consiglio di Amministrazione lo scorso 23 maggio, una scelta che consentirà a Mandacarù di rafforzare ulteriormente i propri legami equosolidali con i Paesi del Sud del mondo.