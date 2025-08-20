In una mossa che segna un’importante espansione nel mercato B2B, Lowe’s, il gigante statunitense della vendita al dettaglio di materiali per la casa, ha annunciato l’acquisizione di Foundation Building Materials (FBM). L’accordo, dal valore di 8,8 miliardi di dollari in contanti, mira a rafforzare la posizione di Lowe’s nel servire i clienti professionisti del settore edilizio.

L’espansione nel mercato B2B e la strategia “Total Home”

FBM è un distributore leader in Nord America di prodotti per l’edilizia d’interni, tra cui cartongesso, strutture metalliche, controsoffitti e isolamento. L’azienda serve un vasto network di oltre 40.000 clienti Pro (professionisti) in circa 370 sedi tra Stati Uniti e Canada. Nel 2024, FBM ha generato un fatturato di circa 6,5 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato di 635 milioni di dollari, cifre che ne evidenziano la solidità.

L’acquisizione si inserisce nella strategia a lungo termine di Lowe’s, denominata “Total Home”, che punta a cogliere una quota maggiore di un mercato “Pro” stimato in 250 miliardi di dollari.

Il commento del CEO di Lowe’s e i dettagli finanziari

Marvin Ellison, CEO di Lowe’s, ha commentato la transazione sottolineando la sua importanza strategica: “Con questa acquisizione, stiamo portando avanti la nostra trasformazione pluriennale dell’offerta Pro. Ci consente di soddisfare l’ingente spesa pianificata per i professionisti all’interno di un mercato target totale di 250 miliardi di dollari e si allinea perfettamente con la nostra strategia Total Home.”

Ellison ha aggiunto che “la piattaforma di distribuzione scalabile e multi-trade di FBM e la sua solida leadership, unite alla recente acquisizione di ADG, miglioreranno significativamente la nostra offerta per i professionisti”.

L’operazione, che si basa su un multiplo EBITDA rettificato di 13,4x, sarà finanziata da un prestito ponte di 9 miliardi di dollari garantito da Bank of America e Goldman Sachs. Si prevede che l’acquisizione avrà un impatto positivo sull’utile per azione già nel primo anno fiscale completo successivo alla chiusura.