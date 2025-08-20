Lottomatica Group, nella foto, l’Amministratore Delegato Guglielmo Angelozzi) leader nel settore dei giochi, ha comunicato di aver effettuato una nuova tranche del proprio programma di acquisto di azioni proprie. Le operazioni, svolte tra l’11 e il 14 agosto 2025, hanno visto l’acquisto di titoli per un controvalore totale superiore ai 3,6 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione finanziaria

Nello specifico, la società ha acquistato complessivamente 154.144 azioni ordinarie, a un prezzo medio unitario di 23,8487 euro. L’esborso totale per il riacquisto ammonta a 3.676.127,08 euro. A seguito di questa operazione, Lottomatica detiene ora in portafoglio 1.907.696 azioni proprie, una quantità che corrisponde allo 0,758% delle azioni ordinarie in circolazione. Nonostante l’attività di buyback, il titolo Lottomatica ha registrato una contrazione sul listino milanese, segnando una discesa dello 0,68% e allineandosi a un prezzo di 23,24 euro.