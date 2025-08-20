Per la prima volta dal 1987, l’Italia ha superato la Gran Bretagna in termini di Pil pro capite. A rivelarlo sono i dati della World Bank, che mostrano un valore di 60.847 dollari per l’Italia nel 2024, leggermente superiore ai 60.620 dollari del Regno Unito. Un risultato che a una prima lettura potrebbe sorprendere, ma che in realtà è frutto di dinamiche complesse che vanno oltre la semplice crescita economica.

Il ruolo chiave della demografia

L’analisi del quotidiano britannico Daily Telegraph svela le vere ragioni dietro questo “sorpasso”. La crescita economica dei due Paesi è stata infatti simile, ma ciò che ha fatto la differenza è stata la dinamica demografica. Mentre la popolazione britannica è in forte aumento, distribuendo la ricchezza su un numero crescente di abitanti, in Italia il drastico calo delle nascite ha avuto l’effetto opposto: una ricchezza che, pur crescendo a un ritmo simile, si divide tra un numero inferiore di persone, gonfiando così il dato pro capite.

Le ombre sull’economia britannica

Il quadro economico del Regno Unito, del resto, non è privo di punti critici. Il Daily Telegraph sottolinea che il Paese deve fare i conti con un tasso di disoccupazione salito al 4,7% e con una spesa per i sussidi sociali in aumento. A questo si aggiunge un’inflazione che viaggia verso il 4%, di fatto raddoppiando l’obiettivo fissato dalla Banca d’Inghilterra, e un debito pubblico che rappresenta una sfida significativa per Londra. Insomma, il sorpasso italiano, seppur tecnico, evidenzia delle fragilità latenti nell’economia britannica.