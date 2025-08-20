Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha inviato una lettera indirizzata ai vertici della Fiera del Levante, datata 1 luglio, con cui comunica la posizione ufficiale assunta dal Consiglio comunale riguardo allo Stato di Israele e ai suoi rappresentanti.

Nel testo, il sindaco segnala che «il Consiglio comunale dichiara non gradita, per le prossime edizioni della Fiera del Levante e per ogni salone specializzato, la partecipazione in qualsivoglia forma dello Stato di Israele o dei suoi rappresentanti fino a quando non cesserà l’intervento militare nella striscia di Gaza e la sistematica violazione dei diritti umani della popolazione civile».

Aggiunge inoltre che il primo ministro e il ministro della Difesa israeliani sono stati indicati dalla Corte penale internazionale come responsabili di crimini di guerra e contro l’umanità. Per tale motivo, con la lettera invita i destinatari a prendere tutte le misure necessarie per dare seguito alla decisione del Consiglio comunale, sottolineando che la Fiera, che esclude sin dall’inizio la partecipazione di soggetti legati al terrorismo, debba operare coerentemente con i principi sanciti nello Statuto comunale.

La lettera è rivolta a Simonetta Lorusso, presidente dell’ente Fiera del Levante, e a Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante Srl, con l’istanza di non consentire la partecipazione dello Stato di Israele o di suoi rappresentanti alla Campionaria.

Pur essendo datata 1 luglio, la presa di posizione è diventata oggetto di dibattito pubblico solo quando la direzione della Fiera ha deciso di accogliere la richiesta del sindaco, nonostante la natura autonoma della gestione del quartiere espositivo. Quest’ultima, infatti, opera come soggetto economico indipendente senza obblighi politici diretti, se non quello di promuovere gli scambi commerciali.

Non mancano quindi le critiche: alcuni ritengono che tale decisione sia eccessiva e incoerente rispetto alla missione stessa della Fiera, che è prevista dal 13 al 21 settembre, e che mira a favorire scambi commerciali senza alimentare esclusioni o conflitti.

Un ente fieristico che, fino a pochi anni fa, rischiava il fallimento a causa di un eccesso di autonomia gestionale da parte della politica. Ora, è il centrodestra a richiedere un’inversione di rotta.

Fratelli d’Italia, tramite una nota congiunta firmata dall’europarlamentare Francesco Ventola, dal senatore Ignazio Zullo e dal deputato Dario Iaia, ha dichiarato:

«La Fiera del Levante porta questo nome proprio perché è sempre stata concepita, non solo a livello locale o regionale, ma nazionale e internazionale, come la “porta aperta” verso l’Oriente. Alla Fiera non partecipano né i governi né i partiti dello stato ospitato, ma gli attori economici, cioè gli imprenditori. Chiediamo ufficialmente al presidente della campionaria, Gaetano Frulli, che ha subito eseguito la decisione del sindaco Leccese, di revocare il veto nei confronti di Israele».

A quanto si apprende, Frulli sta tuttora valutando la vicenda. Da parte sua, poche ore prima, l’ambasciata israeliana in Italia aveva definito questa scelta come «dannosa per i cittadini pugliesi».

La controversia, tuttavia, ha generato tensioni anche all’interno del centrosinistra. Claudio Stefanazzi, deputato del Partito democratico, ha espressamente preso le distanze dall’esclusione di Israele.

Claudio Stefanazzi ha infatti dichiarato:

«Sono preoccupato che l’appello a non intrattenere rapporti commerciali con il governo di Israele possa trasformarsi in un ostacolo alla partecipazione alla prossima Fiera di Bari da parte di cittadini o imprese israeliane, qualora ne avessero interesse».

Ieri è intervenuto anche il consigliere regionale Michele Mazzarano, ex membro del Pd, che ha ribadito il proprio impegno sulle questioni dei diritti umani e delle norme internazionali relative ai genocidi.

Michele Mazzarano ha affermato:

«Le norme internazionali sul genocidio obbligano tutte le istituzioni, enti pubblici e privati cittadini, a mettere in campo iniziative, sia private sia pubbliche, per contrastare, fermare e sabotare massacri indiscriminati di popolazioni civili innocenti, come quello in atto nella striscia di Gaza. La Regione Puglia e il Comune di Bari sono dalla parte giusta della storia».