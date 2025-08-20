Il Gruppo Hera, nella foto, l’a.d. Orazio Iacono, in collaborazione con Last Minute Market, estende la sua rete di solidarietà per il recupero dei medicinali non scaduti. Il progetto “FarmacoAmico” sbarca a Gambettola, dove tre farmacie locali hanno aderito all’iniziativa, creando un presidio territoriale completo. L’obiettivo è trasformare un potenziale spreco in un’opportunità concreta di aiuto per chi ne ha bisogno.

L’annuncio è stato dato il 19 agosto in una presentazione che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, delle farmacie aderenti e delle associazioni partner, tra cui l’Auser, che si occupa della gestione sul campo. Le Farmacie Cremaschi e Amantini hanno già attivato i loro punti di raccolta, mentre la Farmacia Pascucci è in fase di finalizzazione dell’adesione.

Un esempio di economia circolare e responsabilità sociale

L’iniziativa non si limita a un semplice recupero, ma incarna i principi dell’economia circolare. I farmaci, sebbene inutilizzati, vengono rimessi in circolo, evitando sprechi e fornendo supporto concreto alle comunità. L’adesione di Gambettola si inserisce in un circuito virtuoso che, dal 2015, ha già coinvolto oltre 30 farmacie nel solo territorio cesenate, portando al recupero di medicinali per un valore complessivo di circa 640.000 euro.

Il Sindaco Eugenio Battistini ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa. “Il progetto FarmacoAmico rappresenta un’iniziativa di grande valore per il nostro territorio, che unisce sostenibilità, solidarietà e responsabilità sociale. Grazie a questa rete solidale, che vede Auser Cesena in prima linea nel recupero dei farmaci non scaduti, possiamo dare loro nuova vita, evitando sprechi e garantendo un supporto concreto a chi ne ha bisogno. L’economia circolare è una delle chiavi per costruire un futuro più equo e sostenibile, e questa iniziativa dimostra come, attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, sia possibile trasformare un problema in un’opportunità. Il Comune di Gambettola è orgoglioso di sostenere questo progetto e di poter offrire completa copertura da parte di tutte le farmacie del territorio comunale, che ringraziamo per la collaborazione e adesione al progetto”.

Come funziona la raccolta

Il processo di donazione è semplice e regolamentato per garantire la sicurezza. I farmaci devono essere in confezioni integre, complete di foglietto illustrativo, con numero di lotto e data di scadenza ben leggibili. Sono esclusi quelli che richiedono conservazione a freddo, ad uso esclusivamente ospedaliero o contenenti sostanze stupefacenti. Una volta raccolti nei contenitori verdi forniti da Hera, i medicinali vengono selezionati e inventariati da operatori specializzati e, infine, messi a disposizione di enti non profit che si occupano di assistenza sanitaria.