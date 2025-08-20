Hertz, il gigante americano del noleggio auto, ha annunciato una partnership con Amazon Autos (nella foto, il fondatore Jeff Bezos) per la vendita di migliaia di veicoli usati. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella strategia di trasformazione di Hertz, mirata a offrire un’esperienza cliente più fluida attraverso partnership tecnologiche innovative.

Come funziona la partnership

La collaborazione permette ai clienti negli Stati Uniti di consultare, finanziare e acquistare online una selezione di veicoli usati di alta qualità. L’inventario include marchi affidabili come Ford, Toyota, Chevrolet e Nissan. Dopo aver completato l’acquisto su Amazon Autos, i clienti possono ritirare il veicolo presso una delle sedi di Hertz Car Sales.

Inizialmente, il servizio sarà attivo in quattro città: Dallas, Houston, Los Angeles e Seattle. L’obiettivo di Hertz è di estenderlo in futuro a tutte le 45 sedi di Hertz Car Sales presenti sul territorio statunitense.

L’accordo mira a semplificare il processo di acquisto di un’auto, combinando l’inventario di alta qualità di Hertz con la facilità e la scalabilità della piattaforma di Amazon.

Le dichiarazioni dei dirigenti

Jeff Adams, Vicepresidente Esecutivo di Hertz Car Sales, ha commentato: “Il nostro obiettivo è reinventare l’esperienza di acquisto di un’auto e raggiungere i clienti ovunque si trovino, online o di persona, con comodità, sicurezza e scalabilità”.

Sulla stessa linea, Fan Jin, Global Head di Amazon Autos, ha aggiunto: “Questa collaborazione ci consente di offrire una selezione più ampia di veicoli ben tenuti da più concessionari in tutto il paese, mantenendo al contempo la semplicità che i clienti si aspettano da Amazon”.