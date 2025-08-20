Dopo la breve pausa estiva, il fisco torna a farsi sentire per milioni di contribuenti italiani. Oggi, 20 agosto, è infatti il giorno in cui si riattiva il calendario dei versamenti, con una scadenza che riguarda ben 138 diverse tipologie di tributi. Si tratta di una data cruciale, specialmente per professionisti, imprese e soggetti che rientrano in specifici regimi fiscali.

La scadenza interessa pagamenti importanti, come il primo acconto 2025 e il saldo 2024 dell’Irpef, della cedolare secca e dell’Irap.

Chi deve pagare

L’obbligo di versamento dell’Irpef coinvolge in particolare coloro che svolgono attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che rientrano nei limiti di ricavi o compensi stabiliti. La scadenza originale, fissata per il 30 giugno 2025, è stata prorogata per questi contribuenti.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o come prima rata, comprensiva del saldo 2024 e del primo acconto 2025, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

Non solo Irpef e Irap

Oltre ai tributi principali, il 20 agosto segna anche altre scadenze rilevanti. È il caso dell’acconto Irpef sui redditi che sono soggetti a tassazione separata e non a ritenuta alla fonte. Le aziende, inoltre, devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, relative a incrementi di produttività.

Infine, per le cosiddette società di comodo, scatta il versamento della terza rata dell’Ires, con un’applicazione di interessi dello 0,51% per coloro che hanno optato per la rateizzazione.