Generalfinance, società quotata sull’Euronext STAR Milan e specializzata nel factoring per le PMI in difficoltà, ha concluso un nuovo accordo di finanziamento strategico. L’intesa, siglata con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), consentirà all’intermediario finanziario di accedere a un importo iniziale di 7,5 milioni di euro. Il finanziamento rientra nel plafond da 1 miliardo di euro che CDP ha stanziato per il factoring a supporto delle Piccole e Medie Imprese e delle Mid-cap italiane.

L’accordo è il risultato di una convenzione recentemente siglata tra CDP e l’Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring. L’obiettivo principale di Generalfinance è utilizzare questa nuova provvista per l’acquisto di crediti commerciali, offrendo così liquidità a condizioni competitive ai propri clienti.

Rafforzare il sostegno alle imprese in difficoltà

Questa operazione non solo rafforza la disponibilità di credito per sostenere la liquidità delle PMI e delle medie imprese, ma permette a Generalfinance di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento. Questa mossa è pienamente in linea con gli obiettivi stabiliti nel piano industriale della società per il periodo 2025-2027.

L’Amministratore Delegato di Generalfinance, Massimo Gianolli, nella foto, ha espresso la sua soddisfazione per l’inizio di questa importante collaborazione.

“Siamo orgogliosi di avviare una collaborazione con CDP – ha commentato l’AD Massimo Gianolli – che conferma la solidità del nostro posizionamento e ci permette di potenziare il supporto alle imprese in Special Situation con necessità di finanziare capitale circolante. Questo accordo – sviluppato nel contesto dell’iniziativa definita con il prezioso supporto di Assifact – rappresenta per noi un’opportunità per ottimizzare la provvista a condizioni competitive”.