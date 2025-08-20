L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) e l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa (MoU) per rafforzare la loro collaborazione nel cruciale settore della finanza sostenibile. L’accordo si propone di integrare in maniera più efficace i fattori ambientali nel quadro normativo dell’Unione Europea e nella relativa attività di vigilanza.

Obiettivi e aree di cooperazione

Il MoU definisce le modalità attraverso cui le due istituzioni si scambieranno competenze, informazioni e dati, fornendo un supporto reciproco nelle rispettive attività. L’intesa mira inoltre a facilitare la collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati finanziari e le agenzie nazionali responsabili della tutela ambientale. Le due parti lavoreranno congiuntamente anche per migliorare il dialogo politico in diversi ambiti dell’agenda sulla finanza sostenibile.

Sinergie per affrontare le sfide ambientali

In una nota congiunta, le due agenzie hanno sottolineato l’importanza dell’accordo: “Entrambe le istituzioni riconoscono che la loro stretta cooperazione in questi compiti e attività porterà reciproci benefici e sinergie, evitando la duplicazione degli sforzi e contribuendo, in ultima analisi, ad affrontare le importanti sfide legate alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e all’inquinamento”.