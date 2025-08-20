L’Ufficio statistico europeo (Eurostat) ha confermato i dati preliminari sull’inflazione nell’Eurozona per il mese di luglio 2025: i prezzi al consumo si mantengono stabili al 2% su base annua, lo stesso livello registrato a giugno. Questo dato segna un punto di equilibrio, in linea con l’obiettivo di stabilità dei prezzi fissato dalla Banca Centrale Europea.

Il fattore principale che ha contribuito a questa crescita è il settore dei servizi, che ha inciso per 1,46 punti percentuali sull’aumento totale. A seguire, si registrano contributi positivi da alimentari, alcol e tabacco (+0,63 pp) e dai beni industriali non energetici (+0,18 pp). L’unica area che ha mostrato una variazione negativa è quella dell’energia, con un calo di 0,23 punti percentuali.

A livello di singoli Paesi, la situazione appare eterogenea. I tassi di inflazione più bassi sono stati registrati a Cipro (0,1%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). Al contrario, i Paesi con i tassi più elevati sono stati la Romania (6,6%), l’Estonia (5,6%) e la Slovacchia (4,6%).

Core Inflation e il quadro complessivo dell’Unione Europea

L’analisi dei dati si estende anche all’inflazione core, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari freschi, fornendo una misura più precisa dell’andamento dei prezzi di fondo. Anche in questo caso, la crescita è stata confermata al 2,3% su base annua, in linea con il mese precedente.

Infine, il dato complessivo per l’intera Unione Europea mostra una leggera crescita dell’inflazione, che a luglio si è attestata al 2,4%, in aumento rispetto al 2,3% di giugno.