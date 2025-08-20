Il settore delle scommesse sportive si conferma un’industria in forte espansione, con una stima di valore globale che supera i 536 miliardi di dollari e una crescita annuale del 10%. L’Italia si posiziona come leader indiscusso in Europa per la raccolta, un primato che, come sottolineato da un recente rapporto dell’Eurispes, porta con sé sia enormi potenzialità economiche che significative responsabilità.

Secondo il report, il mercato del gioco nel nostro Paese ha raggiunto nel 2024 un volume totale di 157 miliardi di euro, segnando un aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente. Il Gross Gaming Revenue (GGR) ha toccato i 21,5 miliardi di euro nel 2023, consolidando la nostra leadership continentale.

La sfida del gioco online e la crisi del canale fisico

Una delle dinamiche più evidenti è il sorpasso del canale digitale su quello tradizionale. Con una raccolta di 92 miliardi di euro nel 2024, il gioco online rappresenta ormai il 58,5% del totale delle giocate, spinto in particolare dalla partecipazione della fascia d’età tra i 18 e i 34 anni.

Contemporaneamente, il settore fisico attraversa una crisi profonda. Secondo l’Eurispes, la rete capillare di punti vendita è cruciale per la salvaguardia della legalità e per le attività di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo. Il declino di questo comparto rischia di avere effetti negativi sia in termini di aumento delle dipendenze che di calo delle entrate fiscali. Gli esperti sottolineano la necessità di una riforma legislativa urgente per il settore fisico, che a differenza di quello online è fermo da anni in attesa di un intervento del legislatore.

Tecnologia: opportunità e rischi sociali

L’innovazione tecnologica, con l’intelligenza artificiale e i big data, sta trasformando il settore. Se da un lato consente di personalizzare le offerte e di gestire le quote in tempo reale, dall’altro solleva preoccupazioni legate alla vulnerabilità dei soggetti più fragili e al rischio di comportamenti compulsivi. Le nuove forme di gioco, dagli eSports al social betting fino alle scommesse live, che già rappresentano il 60% del mercato online, confermano questa tendenza.

Tuttavia, il report evidenzia che la tecnologia può anche diventare un alleato nella prevenzione, aiutando a identificare precocemente le abitudini di gioco problematiche. Si stima che circa 1,5 milioni di italiani abbiano comportamenti a rischio, ma solo una minoranza riceve assistenza. L’Eurispes invoca un approccio più incisivo, ispirato ai modelli di Paesi come il Regno Unito e le nazioni nordiche, che integrano monitoraggio e welfare.

In conclusione, il rapporto dell’Eurispes definisce il comparto delle scommesse sportive come una risorsa strategica, ma al tempo stesso una sfida sociale e politica. Un equilibrio tra apertura del mercato e tutela della salute pubblica appare indispensabile per evitare una dipendenza sistemica, non solo dei giocatori, ma anche delle istituzioni e dei media.