Eni, (nella foto, l’Amministratore Delegato Claudio Descalzi) prosegue con il suo piano di riacquisto di azioni proprie, come annunciato in un comunicato stampa. Nel periodo compreso tra l’11 e il 14 agosto 2025, la società ha acquistato sull’Euronext Milan un totale di 2.692.930 azioni per un controvalore complessivo di 40.042.210,63 euro. Il prezzo medio ponderato per azione è stato di 14,8694 euro.

Dettagli dell’operazione e stato del programma

Questa operazione rientra nel programma di buyback deliberato dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 14 maggio 2025. Di seguito, i dettagli degli acquisti su base giornaliera:

11 agosto: 705.000 azioni a un prezzo medio di €14,7913, per un controvalore di €10.427.862,98.

12 agosto: 650.000 azioni a un prezzo medio di €14,8793, per un controvalore di €9.671.541,75.

13 agosto: 674.731 azioni a un prezzo medio di €14,8740, per un controvalore di €10.035.927,30.

14 agosto: 663.199 azioni a un prezzo medio di €14,9380, per un controvalore di €9.906.878,60.

Dall’inizio del programma, il 20 maggio 2025, Eni ha acquistato un totale di 45.107.048 azioni proprie, pari all’1,43% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 630.047.904,97 euro.

Considerando anche le azioni già in portafoglio, la società detiene attualmente 136.717.375 azioni proprie, pari al 4,34% del capitale sociale.