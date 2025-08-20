«È ora!», escl

«È ora!», grida il simbolo della lista civica di Alessandro Tomasi, pronta ad essere presentata. C’è persino il punto esclamativo, ma quel momento sembra non arrivare mai. Mancano 53 giorni alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, e solo 23 giorni alla scadenza per la presentazione delle liste, fissata per il 12 settembre. Un conto alla rovescia che ha già stabilito un record: nessuna coalizione aveva mai atteso così a lungo per ufficializzare il proprio candidato presidente.

Così, l’immagine più rappresentativa della destra in vista della sfida per il Granducato è attualmente quella del vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, che in un video promuove la sconfitta del centrosinistra direttamente dal bagnasciuga di un’altra regione, mostrando una grossa cernia con gli occhi storti e un’espressione stralunata: «Ecco la loro faccia alle prossime elezioni». Un gesto che ignora i precedenti poco favorevoli del Carroccio riguardo ai proclami lanciati dalle spiagge durante Ferragosto.

Negli ultimi mesi, più di un momento aveva fatto credere che il centrodestra fosse pronto a scendere in campo. Da almeno due anni Tomasi era sostanzialmente in pista: civico nella veste di amministratore, politico come rappresentante diretto del partito della premier, di cui nel frattempo è diventato anche coordinatore regionale per la Toscana. Una figura ideale per sfidare Eugenio Giani e, secondo la logica politica, per intercettare quel centrismo rimasto orfano del cambio di passo degli avversari, che hanno orientato la coalizione progressista decisamente verso sinistra.

Tuttavia, da allora le speranze del centrodestra si sono progressivamente affievolite fino a esaurirsi completamente, sotto il sole di agosto, diventato persino più sopportabile della controversia sull’investitura ufficiale del candidato della coalizione, che ancora oggi non è arrivata.

Secondo gli addetti ai lavori romani, la premier sarebbe impegnata in questioni ben più rilevanti, in particolare nelle delicate trattative di pace da promuovere in Ucraina. È una realtà innegabile, ma è altrettanto vero che forse…

Delegare al resto della classe dirigente una decisione cruciale come quella relativa alla possibilità di rendere la Toscana contendibile è stato considerato utile.

Questa opinione è condivisa anche da chi è vicino al sindaco di Pistoia, impegnato con determinazione nel costruire una battaglia degna di tale nome. Tuttavia, anche questi ultimi ammettono che «la rivoluzione sognata la scorsa estate è ormai diventata quasi impossibile».

Il sindaco Tomasi possiede uno storytelling potenzialmente molto efficace, ma confrontarsi con chi è in campagna elettorale da cinque anni, grazie alla posizione di governo, avrebbe richiesto almeno un periodo di visibilità pubblica del candidato. Pur essendosi mosso, come dimostrano le sue apparizioni a Campi Bisenzio e Forte dei Marmi prima di Ferragosto, la macchina elettorale non si è veramente avviata. Paradossalmente, il Partito Democratico ha potuto designare il governatore uscente a soli due mesi dal voto, fondamentalmente certo che dall’altra parte nessuno avrebbe sfruttato la finestra di incertezza.

Infatti, mentre il PD era impegnato in divisioni interne, la destra non ha presentato alcun programma, né ha proposto una narrazione alternativa o un colpo di teatro significativo. Nessuna novità rilevante.

Un’occasione persa per un confronto autentico

Mai come in questi mesi sembravano sussistere le condizioni per un vero confronto: sette capoluoghi su dieci sono amministrati dal centrodestra, la giunta regionale appare confusa a seguito di un cambio di leadership politica, il vento nazionale soffia a favore della destra, e persino un’indagine giudiziaria ha colpito Prato, la seconda città più grande della Toscana tra quelle amministrate dal centrosinistra. Sarebbero stati ingredienti ideali per una sfida equilibrata.

Invece, nel Carroccio si assiste alla lotta interna tra ceccardiani e vannacciani, che si trovano comunque ai minimi nelle rilevazioni elettorali. Inoltre, «Noi Moderati», la quarta componente del centrodestra, rischia di non partecipare alla competizione a causa della rottura dell’accordo con la lista civica «È ora!». Parallelamente, il coordinatore di Forza Italia, Marco Stella, continua a non dare per certa la candidatura del collega di Fratelli d’Italia, mettendo a rischio un incantesimo politico al centro che la coalizione avrebbe potuto sfruttare a proprio vantaggio.

Tomasi è lì, fermo allo start da mesi, pronto ma bloccato. Un paradosso inverso: un’opportunità sprecata. Un veterano delle battaglie della destra storica ha scherzato, immortalando la solitudine del candidato non ufficiale: «Salvate il soldato Tomasi». Delegare al resto della classe dirigente una decisione cruciale come quella relativa alla possibilità di rendere la Toscana contendibile è stato considerato utile.

Questa opinione è condivisa anche da chi è vicino al sindaco di Pistoia, impegnato con determinazione nel costruire una battaglia degna di tale nome. Tuttavia, anche questi ultimi ammettono che «la rivoluzione sognata la scorsa estate è ormai diventata quasi impossibile».

Il sindaco Tomasi possiede uno storytelling potenzialmente molto efficace, ma confrontarsi con chi è in campagna elettorale da cinque anni, grazie alla posizione di governo, avrebbe richiesto almeno un periodo di visibilità pubblica del candidato. Pur essendosi mosso, come dimostrano le sue apparizioni a Campi Bisenzio e Forte dei Marmi prima di Ferragosto, la macchina elettorale non si è veramente avviata. Paradossalmente, il Partito Democratico ha potuto designare il governatore uscente a soli due mesi dal voto, fondamentalmente certo che dall’altra parte nessuno avrebbe sfruttato la finestra di incertezza.

Infatti, mentre il PD era impegnato in divisioni interne, la destra non ha presentato alcun programma, né ha proposto una narrazione alternativa o un colpo di teatro significativo. Nessuna novità rilevante.

Un’occasione persa per un confronto autentico

Mai come in questi mesi sembravano sussistere le condizioni per un vero confronto: sette capoluoghi su dieci sono amministrati dal centrodestra, la giunta regionale appare confusa a seguito di un cambio di leadership politica, il vento nazionale soffia a favore della destra, e persino un’indagine giudiziaria ha colpito Prato, la seconda città più grande della Toscana tra quelle amministrate dal centrosinistra. Sarebbero stati ingredienti ideali per una sfida equilibrata.

Invece, nel Carroccio si assiste alla lotta interna tra ceccardiani e vannacciani, che si trovano comunque ai minimi nelle rilevazioni elettorali. Inoltre, «Noi Moderati», la quarta componente del centrodestra, rischia di non partecipare alla competizione a causa della rottura dell’accordo con la lista civica «È ora!». Parallelamente, il coordinatore di Forza Italia, Marco Stella, continua a non dare per certa la candidatura del collega di Fratelli d’Italia, mettendo a rischio un incantesimo politico al centro che la coalizione avrebbe potuto sfruttare a proprio vantaggio.

Tomasi è lì, fermo allo start da mesi, pronto ma bloccato. Un paradosso inverso: un’opportunità sprecata. Un veterano delle battaglie della destra storica ha scherzato, immortalando la solitudine del candidato non ufficiale: «Salvate il soldato Tomasi».

La sensazione prevalente, che viene espressa in maniera riservata anche da esponenti della coalizione avversaria, è che «il centrodestra non voglia davvero vincere» in Toscana.

