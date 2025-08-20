In Brasile, il maggior esportatore mondiale di soia, il Consiglio Amministrativo per la Difesa Economica (Cade), l’ente regolatore della concorrenza, ha deciso di sospendere temporaneamente la moratoria che vietava alle aziende l’acquisto di soia proveniente da terreni deforestati nella regione amazzonica.
Secondo l’autorità governativa, la moratoria stabilita nel 2006 rappresenta “un accordo di non concorrenza tra concorrenti che danneggia le esportazioni di soia”.
Il comunicato ufficiale specifica:
“Tali pratiche, se confermate, comportano l’acquisto di prodotti a condizioni meno favorevoli o a prezzi superiori rispetto a quelli che si riscontrerebbero in mercati effettivamente competitivi.”
Le grandi aziende esportatrici hanno ora dieci giorni per comunicare il proprio ritiro dalla moratoria, altrimenti rischiano di incorrere in sanzioni pesanti.
Questa decisione ha suscitato forti proteste da parte degli ambientalisti, a pochi mesi dalla Conferenza delle Parti sul Clima (Cop30) che si terrà a Belém. L’apertura della procedura da parte del Cade è stata promossa dalla commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.
Il Parlamento brasiliano è in larga parte conservatore e molti dei suoi membri rappresentano la potente lobby agroalimentare, uno dei principali fattori di sviluppo della prima economia dell’America Latina.