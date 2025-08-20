La Norvegia ha registrato un risultato sorprendente nel settore energetico. A luglio 2025, la produzione di petrolio, NGL (liquidi di gas naturale) e condensato ha superato le aspettative, attestandosi a una media giornaliera di 2.159.000 barili. Un dato che non solo batte le previsioni per il mese, ma conferma una performance robusta che va oltre le stime annuali.

I numeri del sorpasso sulle previsioni

Secondo i dati diffusi dal Norwegian Offshore Directorate (NOD), la produzione di petrolio del solo mese di luglio è stata superiore dell’8,2% rispetto alle previsioni iniziali dell’ente. Un margine significativo che ha portato la media giornaliera di petrolio puro a 1.958.000 barili, a cui si aggiungono 193.000 barili di NGL e 8.000 di condensato.

Questo andamento positivo si riflette anche sulle stime per l’intero anno, con la produzione di petrolio che supera del 3,1% le previsioni per il 2025.

Uno sguardo al bilancio annuale

Nonostante la forte performance del mese di luglio, la produzione totale di petrolio finora registrata nel 2025 è di circa 137,1 milioni di metri cubi standard equivalenti. Un valore che, sebbene elevato, si posiziona al 7,4% al di sotto del volume totale prodotto nel 2024. Il dato complessivo del 2025 è suddiviso tra petrolio (circa 60,1 milioni), NGL e condensato (circa 6,8 milioni) e gas destinato alla vendita (circa 70,2 milioni). Questo contesto più ampio offre una visione completa dell’andamento produttivo norvegese.