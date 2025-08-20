La confederazione dei produttori agricoli Confeuro ha accolto con grande interesse i risultati di uno studio pubblicato dall’EARA (Alleanza Europea per l’Agricoltura Rigenerativa). L’indagine, frutto del lavoro di ricercatori e agricoltori da 14 Paesi, evidenzia il potenziale dell’agricoltura rigenerativa come modello chiave per il futuro del settore primario, in quanto capace di coniugare produttività e sostenibilità.

Coniugare la produzione con la tutela dell’ambiente

Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, ha commentato i risultati dello studio, sottolineando la capacità di queste pratiche agricole di “ridurre l’uso di pesticidi, garantendo allo stesso tempo una produzione adeguata e una maggiore tutela dell’ambiente”.

Tiso ha ribadito che si tratta di un approccio che “merita di essere approfondito e diffuso il più possibile”. L’agricoltura rigenerativa è infatti vista come un modello replicabile a livello globale, in grado di offrire una risposta concreta alle sfide climatiche, ambientali ed economiche che il settore agricolo si trova ad affrontare.

La transizione verso pratiche più rispettose del suolo, della biodiversità e della salute degli ecosistemi è ormai indifferibile. Come dimostrato dai dati dello studio EARA, l’agricoltura rigenerativa valorizza anche il ruolo fondamentale degli agricoltori nel preservare e prendersi cura del territorio.

L’importanza del sostegno pubblico e politico

In conclusione, Confeuro ha ribadito “l’importanza di sostenere la ricerca, la formazione e le politiche pubbliche che favoriscano l’adozione di queste pratiche a livello nazionale ed europeo”. L’obiettivo è agire nell’interesse comune, tutelando l’ambiente, la salute dei cittadini e la sovranità alimentare.