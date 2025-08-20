Binance Pay e Dfx.swiss hanno introdotto il pagamento in stablecoin e criptovalute in oltre 100 supermercati Spar distribuiti in tutta la Svizzera, con un piano di espansione che mira a raggiungere 300 punti vendita nei prossimi mesi. Si tratta del primo esempio di sistema di pagamento in criptovalute applicato alla grande distribuzione alimentare svizzera.

Il sistema consente ai clienti di effettuare pagamenti istantanei utilizzando più di 100 criptovalute supportate, comprese le principali stablecoin ancorate all’euro e al dollaro. Questo avviene senza alcun costo relativo alle ‘gas fee’, ovvero le commissioni per le transazioni sulla blockchain, grazie all’utilizzo dell’applicazione Binance Pay. Tutti i pagamenti vengono poi regolati in franchi svizzeri o in altre valute nazionali grazie all’integrazione con DFX.swiss.

André Scherrer, direttore generale di Spar Switzerland, ha dichiarato:

“Le soluzioni di pagamento mediante smart wallet, come quelle offerte da Dfx in combinazione con Binance Pay, rappresentano il futuro: la domanda da parte dei clienti è in costante crescita e i commercianti possono ridurre fino a due terzi le commissioni rispetto ai tradizionali pagamenti con carta.”

La Svizzera è riconosciuta da tempo come un hub internazionale per le criptovalute e con questo progetto compie un passo significativo verso l’integrazione delle crypto nella quotidianità, rendendole fruibili sia per i residenti che per i turisti internazionali. Afferma Jonas Juenger, responsabile regionale di Binance:

“La collaborazione con Spar dimostra che le criptovalute stanno diventando parte integrante della vita di tutti i giorni, anche durante la spesa al supermercato, confermando che le crypto non sono più una prerogativa esclusiva di trader o istituzioni, ma sono per tutti.”