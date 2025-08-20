Le borse dell’Asia e del Pacifico mostrano un andamento contrastato in vista dell’inizio del consueto simposio della Federal Reserve a Jackson Hole, sui monti del Wyoming (Stati Uniti). La borsa di Tokyo ha subito una flessione dell’1,51%, seguita da quella di Taiwan con un calo del 2,99% e da Seul che ha perso lo 0,63%. In controtendenza, la borsa di Sydney ha registrato un lieve incremento dello 0,25%. Rimangono ancora aperte le piazze di Hong Kong (-0,04%), Shanghai (+0,66%), Mumbai (+0,18%) e Singapore (+0,26%).

La valuta statunitense si rafforza, con il dollaro che si avvicina a 0,86 euro, mentre scende rispetto allo yen a 147,25 e alla sterlina a 0,74.

I future europei e americani mostrano segni negativi in seguito a un aumento inaspettato dell’inflazione nel Regno Unito. Sono attesi nel corso della giornata i dati sull’inflazione dell’Eurozona e la pubblicazione dei verbali dell’ultimo comitato della Fed. Previste anche le dichiarazioni della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, a Ginevra e di Christopher Waller della Federal Reserve.

Il prezzo del petrolio WTI cresce dello 0,72%, attestandosi a 62,8 dollari al barile, grazie a un calo inatteso delle scorte statunitensi anticipato dall’associazione Api. Anche il gas registra un incremento dello 0,12%, arrivando a 31,27 euro per megawattora, mentre l’oro perde lo 0,61%, scendendo a 3.323,33 dollari l’oncia.

Le vendite si sono concentrate soprattutto sul settore tecnologico, penalizzando particolarmente il listino di Taiwan. Tra le performance peggiori figurano Azurawawe Technologies (-10%) e Hon Hai Precision (-3,61%), importante fornitore di Apple. Gli investitori ritengono che il rally che ha caratterizzato il settore da aprile abbia spinto troppo in alto e troppo velocemente i prezzi, rendendo ora conveniente un processo di disinvestimento.

Inoltre, domina l’attesa per il discorso conclusivo del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che sarà pronunciato a Jackson Hole. Nel mercato di Tokyo sono particolarmente sotto pressione i produttori di semiconduttori: Advantest (-5,57%), Socionext (-7,1%) e Disco (-4,65%).