Board, un’azienda leader nel campo delle piattaforme di pianificazione aziendale, ha raggiunto un traguardo significativo: ha ottenuto le certificazioni Microsoft Solutions Partner e Azure Certified Software. Questo riconoscimento da parte di Microsoft conferma l’affidabilità e la qualità della sua piattaforma, che è ora ufficialmente riconosciuta per operare al meglio sull’infrastruttura cloud di Azure.

Le certificazioni non sono un semplice titolo, ma una conferma che il software di Board rispetta i più elevati standard tecnici fissati da Microsoft per le soluzioni di pianificazione finanziaria. Questo garantisce che la piattaforma è in grado di fornire alle aziende una governance cloud costante e sicura, aiutandole a prendere decisioni finanziarie più informate e a ottimizzare i processi operativi.

Le voci dei protagonisti

John Kelley, responsabile globale delle alleanze con Microsoft per Board, ha sottolineato l’importanza del risultato.

“Ottenere la designazione di software certificato Azure è un’importante tappa nella nostra sinergia strategica con Microsoft. Siamo impegnati a fornire soluzioni software sicure, scalabili e conformi alle normative, che aiutino i nostri partner e clienti a migliorare le loro prestazioni nella pianificazione finanziaria e operativa strategica”.

Anche Andrew Reid, a capo del team svizzero di Microsoft per le partnership commerciali, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro di Board.

“Come membro del nostro ecosistema di partner ISV, Board continua a dimostrare capacità eccezionali. Siamo orgogliosi di concedergli la designazione di software certificato Azure. Questa certificazione dimostra l’adesione di Board ai più elevati standard in termini di architettura, sicurezza e prestazioni operative, aiutando i clienti a realizzare una pianificazione aziendale più intelligente, scalabile e affidabile nel cloud”.

Questo traguardo consolida una partnership di lunga data tra le due aziende e apre la strada a future collaborazioni, permettendo a Board di offrire ancora più valore ai suoi clienti aziendali tramite il Microsoft Commercial Marketplace.