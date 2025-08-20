La Maison Valentino ha ufficialmente nominato Riccardo Bellini come nuovo CEO a partire dal 1° settembre, succedendo a Jacopo Venturini che si è dimesso il 14 agosto scorso.

Rachid Mohamed Rachid, Presidente di Valentino, ha affermato in una nota pubblicata su LinkedIn che con la nomina di Bellini la Maison intende accelerare il proprio percorso di crescita.

“Conosco la sua vasta esperienza nel settore del lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership che, insieme all’inconfondibile visione creativa di Alessandro Michele, permetteranno a Valentino di proseguire nel suo cammino e rafforzare la sua identità unica.”

Riccardo Bellini ha espresso il proprio entusiasmo per l’incarico, definendo un onore entrare a far parte di una maison iconica che combina un patrimonio e un’artigianalità straordinari a una voce creativa distintiva.

“Non vedo l’ora di collaborare con Alessandro Michele e i talentuosi team di Valentino per celebrare i valori senza tempo della Maison e scrivere insieme il prossimo capitolo della sua storia.”

Riccardo Bellini vanta un solido background nel settore del lusso, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di CEO presso Maison Margiela e Chloé. Ha inoltre maturato esperienza in posizioni dirigenziali senior nelle aree commerciali e marketing presso Diesel e Procter & Gamble.

Più recentemente, Bellini è stato amministratore delegato del fondo qatariota Mayhoola, che detiene il 70% della casa di moda romana Valentino, confermando così un profondo legame con la strategia di sviluppo del marchio.