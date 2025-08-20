Il Codacons ha accolto positivamente la recente decisione della Regione Sicilia che impone la rimozione di tornelli e barriere che limitano l’accesso alle spiagge, ma chiede che la misura venga estesa a tutto il territorio nazionale. Secondo l’associazione dei consumatori, l’eliminazione di ogni ostacolo è un passo necessario per garantire il diritto dei cittadini di raggiungere liberamente la battigia.

Le spiagge sono un bene pubblico e l’accesso non può essere ostacolato

Il Codacons ha sottolineato che “il cittadino ha il diritto di raggiungere la battigia, attraversando lo stabilimento balneare, senza dover pagare alcunché e senza imbattersi in ostacoli di sorta”. L’associazione ribadisce che le spiagge sono beni pubblici e nessun concessionario può recintarle o dotarle di dispositivi di controllo che ne limitino l’accesso.

L’associazione ha quindi lanciato un appello diretto al Governo affinché estenda al più presto le disposizioni siciliane a tutti i lidi italiani. La richiesta è chiara: imporre l’immediata rimozione di “tornelli e barriere che impediscono il libero passaggio in violazione delle leggi vigenti”. Chi non si adeguerà, conclude il Codacons, dovrà “necessariamente perdere la concessione demaniale”.