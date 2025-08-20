Aeroitalia ha annunciato l’avvio della vendita dei biglietti per i voli in Continuità Territoriale che collegheranno l’aeroporto di Comiso con Roma Fiumicino e, per la prima volta, con Milano Linate. I nuovi collegamenti giornalieri, attivi a partire dal 1° novembre 2025 e fino al 31 ottobre 2028, sono pensati per garantire il diritto alla mobilità dei residenti siciliani.

Tariffe agevolate e canali di vendita esclusivi

L’iniziativa prevede tariffe speciali per i residenti in Sicilia e sconti dedicati a studenti, pensionati, bambini e passeggeri che viaggiano per motivi di salute. I biglietti saranno disponibili esclusivamente attraverso i canali di vendita diretti di Aeroitalia, ovvero il sito web, l’app e le biglietterie aeroportuali.

Al momento, l’offerta riguarda la stagione invernale 2025/2026, ma la compagnia aerea ha comunicato che a breve saranno messi in vendita anche i voli per la successiva stagione estiva 2026. Con questa mossa, Aeroitalia intende consolidare il ruolo dell’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso come infrastruttura strategica per l’intero territorio.