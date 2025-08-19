Un passo cruciale verso il completamento della linea ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria è stato compiuto con l’aggiudicazione di un contratto da 1,6 miliardi di euro al gruppo Webuild (nella foto, l’amministratore delegato Pietro Salini). L’accordo, siglato in consorzio con altre aziende, riguarda la realizzazione di una sezione strategica in Calabria, il “Raddoppio Paola-Cosenza”, un tratto di 22,2 km quasi interamente sotterraneo. Il progetto è stato commissionato da RFI (Gruppo FS Italiane) e vede Webuild come capofila con una quota del 60% nel consorzio.

Un’opera d’ingegneria per connettere l’Italia

Al centro dell’intervento c’è la nuova Galleria Santomarco, un’opera monumentale lunga oltre 15 chilometri. Questa nuova galleria, a doppia canna e singolo binario, sarà scavata a circa 100 metri da quella esistente, che una volta completati i lavori verrà dismessa. Per la sua costruzione, il consorzio utilizzerà quattro frese meccaniche (TBM), macchinari all’avanguardia che faciliteranno lo scavo di questo imponente tratto. Il progetto include anche la realizzazione di nove ponti e due viadotti ferroviari, oltre a una nuova stazione a Montalto Uffugo, destinata a servire un’area cruciale che include il polo universitario di Rende.

L’impegno infrastrutturale attraverserà diversi comuni del Cosentino, come Paola, San Lucido e Rende, e rappresenta un’opportunità di sviluppo significativa per l’economia locale. L’opera si stima che impegnerà fino a 1.500 persone tra dipendenti diretti e terzi, offrendo una notevole iniezione di lavoro e competenze specialistiche sul territorio.

Il ruolo di Webuild nel Mezzogiorno

Il consorzio che si occuperà dei lavori è guidato da Webuild e include partner di grande esperienza come Ghella, Pizzarotti e SELI, quest’ultima una controllata di Webuild specializzata proprio nel tunnelling. Questo progetto non è l’unico che il gruppo sta seguendo in Italia meridionale. Webuild è già al lavoro sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano della stessa linea, un tratto di 35 chilometri. Complessivamente, la realizzazione di circa 60 chilometri di linea ad alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria è affidata a Webuild.

Questo massiccio investimento nel Mezzogiorno è parte di un piano più ampio. Attualmente, Webuild è coinvolta in 19 progetti nel Sud Italia, impiegando 8.700 persone e supportando 7.600 aziende della filiera.

L’opera è un tassello fondamentale per il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T, che mira a migliorare le connessioni tra il Sud del paese e il resto dell’Europa. Una volta ultimata, la nuova galleria e l’intera linea contribuiranno a ridurre i tempi di percorrenza tra Roma e Reggio Calabria, migliorando l’efficienza dei collegamenti ferroviari e potenziando il percorso merci Bari-Taranto-Gioia Tauro. In ultima analisi, l’infrastruttura si prefigge di favorire la crescita economica e il turismo nella regione, connettendo il litorale tirrenico all’entroterra calabrese.