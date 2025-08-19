Matteo Salvini, leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, ha espresso critiche nei confronti del ministro della Salute Orazio Schillaci a seguito della decisione di azzerare il Gruppo tecnico nazionale consultivo sulle vaccinazioni (NITAG).

Salvini ha dichiarato che «azzerare la Commissione è stato un segnale negativo, sia da un punto di vista scientifico che culturale». Secondo il leader leghista non si dovrebbe eliminare un comitato composto da venti esperti soltanto perché alcune posizioni non coincidono con il pensiero dominante. Ha inoltre aggiunto: «Il ministro prima ha nominato la commissione, poi l’ha azzerata da solo, con una decisione presa in modo autonomo».

Matteo Salvini ha inoltre sottolineato che «è evidente che al ministero della Salute qualcosa non ha funzionato correttamente: o si è distratto in fase di nomina o in quella di rimozione, visto che entrambe le decisioni sono state prese dallo stesso ministro».

La vicenda prende origine dalle nomine annunciate il 5 agosto per i nuovi membri del NITAG, il comitato tecnico consultivo sulle vaccinazioni, che però pochi giorni dopo, il 16 agosto, sono state annullate tramite un ordine firmato sempre dal ministro Schillaci. Questa decisione è arrivata dopo aspre polemiche relative all’inclusione di due esperti, l’ematologo Paolo Bellavite e il pediatra Eugenio Serravalle, entrambi accusati di posizioni no vax.

La loro nomina aveva provocato reazioni contrarie da parte di alcune forze politiche e della comunità scientifica che, in maniera unanime, hanno richiesto o le dimissioni dei due o la loro esclusione da parte del ministro.

Secondo alcune ricostruzioni, il ministro Schillaci non avrebbe partecipato direttamente alla selezione dei componenti del NITAG — organismo che non prende decisioni ma svolge soltanto un ruolo consultivo offrendo pareri tecnici — e non avrebbe avuto consapevolezza dei profili di Bellavite e Serravalle.

La vicenda pone l’accento sulle tensioni tra visioni scientifiche e politiche nella gestione delle nomine a comitati di consulenza tecnica, sottolineando l’importanza di procedure trasparenti e condivise per garantire credibilità e autorevolezza a organismi chiave nella salute pubblica.