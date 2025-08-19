A luglio 2025, i consumi di energia elettrica in Italia sono diminuiti del 3,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, attestandosi a 30 miliardi di kWh. Lo rende noto Terna, (nella foto, l’Amministratore Delegato e Direttore Giuseppina Di Foggia) , la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Il calo si verifica nonostante lo stesso numero di giorni lavorativi e una temperatura media mensile solo leggermente inferiore (-0,4°C) rispetto a luglio 2024, quando i consumi avevano toccato un picco record.

Produzione e consumi: il ruolo delle rinnovabili

La domanda di energia elettrica è stata coperta per l’84,6% dalla produzione nazionale, mentre la restante parte è stata soddisfatta dal saldo degli scambi con l’estero. Le fonti rinnovabili hanno continuato a giocare un ruolo cruciale, coprendo circa il 44% del fabbisogno totale, in linea con l’anno precedente. In particolare, si è registrata una crescita a doppia cifra per la produzione eolica (+53,4%) e fotovoltaica (+17,8%). L’aumento del fotovoltaico è legato all’installazione di nuova capacità, che da gennaio a luglio ha raggiunto i 3.705 MW.

D’altro canto, la produzione da fonti idriche (-30,4%), termiche (-6,9%) e geotermiche (-2,2%) è risultata in calo.

L’andamento dei consumi industriali e di servizi

L’indice IMCEI di Terna, che monitora i consumi delle imprese energivore, ha segnato una flessione del 2,1% a luglio 2025. Nonostante il calo complessivo, alcuni settori come ceramiche, siderurgia e meccanica hanno registrato andamenti positivi, mentre chimica, cartaria e alimentari sono stati in flessione. Anche l’indice dei servizi (IMSER), che riflette i dati di maggio 2025, ha mostrato un calo del 2,9% su base annua.