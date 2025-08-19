Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha preso posizione in modo netto sulle critiche riguardanti l’uso della pistola elettrica da parte delle forze dell’ordine, dopo i recenti episodi in cui due persone sono decedute in seguito all’utilizzo del taser, rispettivamente a Olbia e a Genova.

Il ministro ha spiegato che chi critica l’uso del taser da un punto di vista ideologico deve considerare che si tratta di uno strumento essenziale fornito agli agenti per evitare l’impiego di armi da fuoco.

Matteo Piantedosi ha dichiarato:

«Chi, in maniera ideologica, critica l’utilizzo del taser deve tener presente che si tratta di uno strumento imprescindibile che viene fornito agli agenti proprio per evitare l’utilizzo di armi da sparo».

Ha poi aggiunto che la salvaguardia della sicurezza dei cittadini rappresenta l’obiettivo prioritario da perseguire. Le regole d’impiego del taser, infatti, sono molto precise e stabiliscono che l’arma debba essere utilizzata esclusivamente in presenza di soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un pericolo reale per le persone presenti.

Piantedosi ha sottolineato:

«La sicurezza dei cittadini è il primo obiettivo che deve essere perseguito»

Dalle ricostruzioni iniziali, questa è stata proprio la situazione in cui si sono trovati gli operatori dell’Arma intervenuti nei casi citati. Per questo motivo, Piantedosi ha invitato a respingere le polemiche nei confronti delle forze di polizia, definendole pretestuose, basate su pregiudizi e prive di fondamento, e ha ribadito il pieno sostegno e la gratitudine del governo agli agenti impegnati sul campo.

Anche Silvia Salis, sindaca di Genova, intervenuta nel programma In onda su La7, ha esortato a mantenere toni moderati, sottolineando l’importanza di basarsi su dati concreti e analisi scientifiche piuttosto che su reazioni populiste.

Silvia Salis ha affermato:

«Questa vicinanza degli eventi chiaramente mette in allarme, ma va ricondotto tutto a un approccio scientifico, ai dati e alle sperimentazioni, senza farsi prendere dal populismo né da una parte né dall’altra, perché il rischio è sempre quello».