Standard & Poor’s conferma il rating ‘AA+’ per gli Stati Uniti, mantenendo un outlook stabile. In una nota ufficiale, l’agenzia evidenzia come, a causa dell’elevato deficit, il debito pubblico supererà il 100% del PIL nel corso dei prossimi tre anni.

Standard & Poor’s sottolinea che la solida capacità della Federal Reserve di rispondere in modo efficace e tempestivo alle crisi e alla volatilità a livello nazionale e globale rappresenta un elemento fondamentale per il rating degli Stati Uniti.

In particolare, la banca centrale americana ha svolto un ruolo cruciale nella stabilizzazione dei mercati finanziari durante le prime fasi della pandemia di COVID-19 e nella crisi finanziaria del 2008.

Standard & Poor’s evidenzia inoltre l’importanza dello status del dollaro come valuta principale di riserva mondiale, che conferisce agli Stati Uniti una notevole flessibilità nei conti con l’estero.

Questa qualità, insieme a una credibilità monetaria consolidata, rende l’economia americana particolarmente resiliente e affidabile secondo l’agenzia di rating.