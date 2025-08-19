Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture, ha dichiarato che la rottamazione definitiva delle cartelle esattoriali non dovrebbe essere una priorità esclusiva della Lega, ma dell’intero governo. Ha aggiunto di aver affrontato l’argomento con il ministro Giovanni Giorgetti ed è fiducioso di riuscire a portare a termine questa misura.

Salvini ha fatto queste affermazioni durante un sopralluogo al cantiere della metro C, parlando in vista della prossima manovra economica. Ha sottolineato anche il miglioramento dello spread, che si sta avvicinando ai minimi storici e ora è in linea con quello francese, evidenziando la stabilità del governo, la crescita dei mercati azionari e il consolidamento dell’occupazione.

Ha proseguito affermando che la situazione economica è attualmente buona, ma che occorre comunque avere il coraggio di intervenire con misure importanti. La pace fiscale, ha spiegato, serve a liberare milioni di lavoratori italiani dal peso delle cartelle esattoriali, che nel tempo si sono incrementate significativamente.