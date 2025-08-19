Il 15 agosto, si è concluso a Dublino un programma di formazione di quattro settimane per sei giovani talenti italiani, vincitori delle borse di studio promosse da Intercultura in collaborazione con SACBO e la sua controllata BGY International Services. L’esperienza si è svolta nel quartier generale di Ryanair.

Un investimento sul futuro dei giovani

I sei studenti—Agata Fabbi, Martina Lupi, Riccardo Romagnoli, Jacqueline Nicole Barollo, Arianna Smaila e Giorgia Opreni—hanno avuto l’opportunità di perfezionare le proprie competenze linguistiche e vivere un percorso di crescita personale in un contesto internazionale.

L’iniziativa, promossa con forza da Ryanair, SACBO e BIS, rappresenta un investimento concreto nel futuro professionale dei giovani. Le tre aziende condividono la convinzione che le nuove generazioni, con le loro competenze e la loro visione, siano il motore fondamentale per l’innovazione e la crescita futura.

Partnership per la formazione

Questo progetto di formazione è il frutto della consolidata partnership tra Ryanair e SACBO, che operano in sinergia per offrire opportunità di eccellenza ai giovani talenti. L’iniziativa rientra in un impegno condiviso per promuovere lo sviluppo di competenze chiave in un mercato del lavoro sempre più competitivo e globale.