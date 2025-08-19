Il progetto storico rilanciato dalla Loggia sta finalmente prendendo forma. Il vicepresidente della provincia sottolinea l’importanza di istituire un tavolo di lavoro dedicato allo sviluppo della mobilità su rotaia anziché su gomma.

Il servizio ferroviario con cadenza ogni trenta minuti tra la città e Iseo diventerà realtà. Regione Lombardia sta definendo un piano di programmazione legato al contratto di servizio che potrebbe prevedere un trasporto sostenibile a idrogeno.

Fabio Rolfi, vicepresidente della provincia, dichiara:

«Siamo in attesa di definire le tempistiche, ma al Pirellone qualcosa si muove: sia l’assessorato alla mobilità guidato da Lucente sia Trenord sono pronti a offrire una soluzione per il treno cadenzato ogni 30 minuti.»

Il progetto, sostenuto dalla giunta comunale guidata da Del Bono, ha visto un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro da parte della Regione e della Loggia per il rifacimento della stazione di Borgo San Giovanni, nella zona ovest della città. Questa iniziativa è ora uno degli obiettivi strategici del Broletto, presieduto da Emanuele Moraschini.

Fabio Rolfi aggiunge:

«Il treno ogni 30 minuti tra la città e Iseo rappresenta un tassello fondamentale per ridurre il flusso di veicoli provenienti dall’ovest della provincia che quotidianamente si dirigono verso la città.»

La strategia del Broletto è chiara: estendere la metropolitana verso nord, in direzione Concesio, per scoraggiare i pendolari della Valle Trompia a utilizzare il mezzo privato per raggiungere il capoluogo, integrando il sistema con una rete di parcheggi scambiatori ai margini della città.

Non si tratta solo di metro: nelle ultime settimane l’ente provinciale ha avviato uno studio di prefattibilità, cofinanziato da Regione Lombardia, per la realizzazione di una metrotramvia del Garda, che collegherebbe l’est della città con Roè Volciano.

Il vicepresidente della provincia commenta anche le critiche politiche:

«Trovo sorprendente che Del Bono — vicepresidente del Consiglio Regionale e dirigente del Pd — ironizzi su questa proposta. Ricordo che il progetto della metrotramvia a Salò è stato condiviso con il Comune di Brescia. È necessario superare questa polemica e concentrarsi su soluzioni concrete.»

Un ulteriore asse fondamentale per la mobilità provinciale è rappresentato dall’alta velocità: entro un anno saranno operativi i 48 km di nuovi binari che collegheranno Mazzano a Verona. Questo intervento consentirà di liberare la linea storica Milano-Venezia dai treni ad alta velocità, aprendo la strada alla creazione di un sistema di treni suburbani che da Lonato, Rezzato e Calcinato potranno raggiungere il centro città, come evidenziato da Rolfi.

Alla luce di queste premesse, il Broletto invita tutti gli schieramenti politici a mettere da parte le divisioni e a collaborare per pianificare uno sviluppo infrastrutturale strategico, al fine di affermare a Brescia un modello europeo di mobilità sostenibile ed efficiente.

Rolfi lancia un appello:

“Propongo a tutte le istituzioni la creazione di un tavolo istituzionale che coinvolga la Provincia, il Comune di Brescia e la Regione Lombardia per lo sviluppo integrato dell’infrastruttura di mobilità pubblica su scala metropolitana. Come mostrano esempi concreti in altre città europee, il trasporto su gomma da solo non riesce più ad essere attrattivo.”

In sostanza, si tratta di un invito affinché centrodestra e centrosinistra si confrontino costruttivamente per colmare il divario infrastrutturale esistente tra il capoluogo e la sua provincia, mettendo al centro un progetto condiviso e lungimirante per il territorio.