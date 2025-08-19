Il coordinatore dell’organizzazione del Partito Democratico è stato incaricato dalla segretaria nazionale con l’obiettivo di risolvere la complessa situazione politica nel centrosinistra pugliese. L’ex sindaco di Bari ha infatti annunciato che non si candiderà alla presidenza della Regione se nelle liste elettorali saranno presenti i nomi degli ex presidenti Michele Emiliano e Nichi Vendola.

Per cercare di districare la complicata situazione in vista delle prossime elezioni regionali, è stato chiamato in causa Igor Taruffi. Dopo la nuova, chiara richiesta di intervento da parte del sindaco Antonio Decaro, la segretaria del PD, Elly Schlein, ha affidato a Taruffi il compito di ricomporre le diverse posizioni: coinvolgere Decaro, Emiliano e Vendola per trovare una soluzione condivisa. Fino a oggi, tutte le iniziative per convincere i due ex presidenti a rinunciare alla candidatura al Consiglio regionale sono state infruttuose.

Ma perché è stato scelto proprio Taruffi? In primo luogo, per la volontà della segretaria di evitare un intervento diretto, e in secondo luogo perché Schlein ha definito Taruffi come una persona in grado di offrire «un orecchio attento a tutti con l’obiettivo di trovare le soluzioni per avanzare insieme». Proprio quel tipo di approccio che serve in questo momento così delicato. In aggiunta, la segretaria ha riposto molta fiducia in Taruffi anche grazie alla loro conoscenza consolidata in Emilia-Romagna.

Igor Taruffi è stato partner di Elly Schlein nel lanciare «Coraggiosa», la lista a sinistra del PD che sostenne l’allora presidente regionale Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna. Quando Schlein venne eletta parlamentare, Taruffi prese il suo posto in giunta regionale. Inoltre, pur essendo nel PD solo da poco più di due anni, ha una lunga storia politica: militante in Rifondazione Comunista, transitato poi in Sinistra e Libertà e infine in Sinistra Italiana. Da quest’ultimo partito assicurano che i rapporti con lui sono rimasti ottimi.

Questa esperienza e apertura di dialogo hanno probabilmente influito nella scelta di un mediatore in grado di parlare sia con Emiliano, per la componente dem, sia con Vendola, rappresentante di Articolo Uno – Sinistra per la Puglia. La domanda che si pone ora è quale possa essere la strategia per superare questa fase di stallo.